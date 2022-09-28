Бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов получил повестку

Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Об этом 28 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на отца футболиста Рината Билялетдинова.

«Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть, да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит: призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка», — заявил отец футболиста.



По его словам, сейчас сын уточняет законность повестки, ведь, как отметил Ринат Билялетдинов, при полной мобилизации вопросов бы не было, а «пока президент установил частичную, все должно быть по закону».

По данным портала «Объясняем.рф», предельный возраст призыва в рамках мобилизации для рядовых и сержантов — до 50 лет, младших офицеров — до 60 лет, старших — до 65 лет.

37-летний Динияр Билялетдинов в составе «Локомотива» в 2004 году стал чемпионом России. В период с 2005-го по 2012 год выступал за сборную России, участвовал в её составе в чемпионате Европы 2008 года, где выиграл бронзовую медаль. Завершил карьеру в 2018 году. В последнее время играл на любительском уровне.

