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    Ситуация на границах

    Россиянам запретят въезжать в Финляндию через другие страны. Но уехать дадут

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    Финские пограничники не будут препятствовать возвращению россиян в Россию через Финляндию, это разрешено, заявил представитель главного управления пограничной службы страны Туомас Лаосмаа.

    Как он сообщил 29 сентября на пресс-конференции в Хельсинки, в будущем российские туристы не смогут приехать в Финляндию через другие страны, например прилететь на самолете. Однако будет разрешен выезд в Россию транзитом через Финляндию.

    Он уточнил, что пограничная служба будет работать в сотрудничестве с авиакомпаниями.

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