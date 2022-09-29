Россиянам запретят въезжать в Финляндию через другие страны. Но уехать дадут

Финские пограничники не будут препятствовать возвращению россиян в Россию через Финляндию, это разрешено, заявил представитель главного управления пограничной службы страны Туомас Лаосмаа.
Как он сообщил 29 сентября на пресс-конференции в Хельсинки, в будущем российские туристы не смогут приехать в Финляндию через другие страны, например прилететь на самолете. Однако будет разрешен выезд в Россию транзитом через Финляндию.
Он уточнил, что пограничная служба будет работать в сотрудничестве с авиакомпаниями.