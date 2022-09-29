Володина поправили в Минобороны — запрет на передвижение по стране и за ее пределы не действует

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовался с Минобороны, и ему рассказали, что запрет покидать место жительства на период мобилизации в нынешних условиях не действует.

Вячеслав Володин, который утром 29 сентября сослался на федеральный закон и сообщил подписчикам в Telegram, что уезжать военнобязанным никуда нельзя, вынужден был исправиться. По логике Минобороны, если мобилизация частичная, то и норма статьи, на которую ссылался спикер госдумы, не действует. «В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов», — добавил депутат.