На юге Петербурга младенец, оставленный без присмотра в детском кресле, чуть не погиб от удушья

Многодетная мать так замоталась с детьми, что не сразу заметила притихшую дочь на детском стуле. Для реанимации вызвали скорую.



Десятимесячную девочку увезли в больницу из квартиры на улице Белы Куна накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 сентября.



Малышку в состоянии клинической смерти в детском кресле нашла мать и вызвала отца и медиков. По предварительной информации, женщина отошла к другим детям — 2 и 6 лет, в это время девочка смогла просунуть голову между сиденьем и нижней перекладиной детского стула. Выбраться ребенок не смог и чуть не задохнулся.