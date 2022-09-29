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    На юге Петербурга младенец, оставленный без присмотра в детском кресле, чуть не погиб от удушья

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    Многодетная мать так замоталась с детьми, что не сразу заметила притихшую дочь на детском стуле. Для реанимации вызвали скорую.

    Десятимесячную девочку увезли в больницу из квартиры на улице Белы Куна накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 сентября.

    Малышку в состоянии клинической смерти в детском кресле нашла мать и вызвала отца и медиков. По предварительной информации, женщина отошла к другим детям — 2 и 6 лет, в это время девочка смогла просунуть голову между сиденьем и нижней перекладиной детского стула. Выбраться ребенок не смог и чуть не задохнулся.

    Проведя реанимационные мероприятия, скорая увезла ребенка в детскую больницу № 5.

    Семья благополучная, на учетах не состоит.

    Полиция и СК района проводят проверку.

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