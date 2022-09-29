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    Что такое режим КТО и что грозит несогласным с ним

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    На фоне прошедшего голосования за вхождение в состав России Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей политики всё чаще делают заявления о возможном введении на этих территориях режима контртеррористической операции (КТО). Рассказываем, что об этом режиме говорится в федеральном законе.

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