На фоне прошедшего голосования за вхождение в состав России Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей политики всё чаще делают заявления о возможном введении на этих территориях режима контртеррористической операции (КТО). Рассказываем, что об этом режиме говорится в федеральном законе.
Что такое режим КТО и что грозит несогласным с ним
29 сентября 2022, 06:50
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