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    Его одинаково не любили и геи, и священники. «Слабый, болезненный мальчик» Боря Моисеев

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    Борис Моисеев родился в Могилёве. Мальчик рос слабым и болезненным. Поэтому мать отдала его в танцы, а не в спорт. Именно они и стали его страстью. Борис Моисеев работал и артистом балета, и хореографом-постановщиком. Пока его не заметила Алла Пугачева. Благодаря ей танцор попал на большую сцену и запел. Ключевым моментом в его карьере стал каминг-аут. А главным хитом — «Голубая Луна». Однако позднее он отрекся от нетрадиционной ориентации и заявил, что лишь играл гея, а не являлся им в действительности. Он высказывался против гей-парадов и однополых браков, но возражал также запрету пропаганды нетрадиционных ценностей и положительно отзывался об усыновлении детей однополыми парами.

    Бориса Моисеева одинаково не любили и гомосексуалисты, и религиозные организации. Он состоял в партии «Единая России», открыто поддерживал Владимира Путина и Дмитрия Медведева, говоря, что России не слишком нужна демократия. В 2010 году Борис Моисеев перенёс первый инсульт, еще через несколько лет — второй, от которого он так и не смог оправиться. 27 сентября 2022 года сердце певца остановилось. Ему было 68 лет.

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