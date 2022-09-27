Его одинаково не любили и геи, и священники. «Слабый, болезненный мальчик» Боря Моисеев

Борис Моисеев родился в Могилёве. Мальчик рос слабым и болезненным. Поэтому мать отдала его в танцы, а не в спорт. Именно они и стали его страстью. Борис Моисеев работал и артистом балета, и хореографом-постановщиком. Пока его не заметила Алла Пугачева. Благодаря ей танцор попал на большую сцену и запел. Ключевым моментом в его карьере стал каминг-аут. А главным хитом — «Голубая Луна». Однако позднее он отрекся от нетрадиционной ориентации и заявил, что лишь играл гея, а не являлся им в действительности. Он высказывался против гей-парадов и однополых браков, но возражал также запрету пропаганды нетрадиционных ценностей и положительно отзывался об усыновлении детей однополыми парами.