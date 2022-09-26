Минцифры примет решение об обсуждении влияния компьютерных игр после стрельбы в Ижевске

После трагедии в Ижевске Минцифры и Минпросвещения собираются принять решение об «обсуждении общего влияния компьютерных игр». Об этом 26 сентября заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, сферу компьютерных игр нужно привести в порядок, поскольку «стоявший на учете и страдавший шизофренией убийца играл в них». Министр отметил, что общее влияние компьютерных игр требует внимательного обсуждения и соответствующее решение в ближайшее время будет принято с министерством цифрового развития, пишет ТАСС.