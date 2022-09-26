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    Минцифры примет решение об обсуждении влияния компьютерных игр после стрельбы в Ижевске

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    После трагедии в Ижевске Минцифры и Минпросвещения собираются принять решение об «обсуждении общего влияния компьютерных игр». Об этом 26 сентября заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

    По его словам, сферу компьютерных игр нужно привести в порядок, поскольку «стоявший на учете и страдавший шизофренией убийца играл в них». Министр отметил, что общее влияние компьютерных игр требует внимательного обсуждения и соответствующее решение в ближайшее время будет принято с министерством цифрового развития, пишет ТАСС.

    По данным следствия, стрельбу в ижевской школе № 88 устроил ее бывший выпускник, 34-летний Артём Казанцев, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере и, предположительно, придерживался нацистской идеологии. После нападения он покончил с собой. В результате стрельбы погибли 15 человек, включая 11 детей. Пострадали 24 человека — 22 ребенка и двое взрослых. В реанимации находятся 11 человек, включая 9 детей.

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