Глава Удмуртии: Напавший на школу в Ижевске мужчина состоял на учете в психдиспансере

Александр Бречалов на пресс-конференции рассказал о том, что известно о напавшем на школу мужчине, и состоянии раненных при стрельбе в школе Ижевска.
По его словам, известно, что 34-летний Артём Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, и предположительно, придерживался нацистской идеологии.
Глава региона также уточнил, что из 13 погибших 9 — дети. Среди погибших взрослых — двое охранников. Они работали в школе, в которой учатся
В больницах остаются 23 человека, из которых, по словам Бречалова, 20 — дети. Их состояние оценивается как средней тяжести и тяжелое. Большинству уже провели операции. «Спасем всех, кого можно спасти», — уверен он.
В Ижевске ждут борт из Казани со специалистами-психологами и медоборудованием, хотя глава Удмуртии отметил, что пока всё необходимое для пациентов в больницах есть.
Также в Ижевске ждут министра образования и науки и министра здравоохранения.