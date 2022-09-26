Глава Удмуртии: Напавший на школу в Ижевске мужчина состоял на учете в психдиспансере

Александр Бречалов на пресс-конференции рассказал о том, что известно о напавшем на школу мужчине, и состоянии раненных при стрельбе в школе Ижевска.



По его словам, известно, что 34-летний Артём Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, и предположительно, придерживался нацистской идеологии.

