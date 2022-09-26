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    Глава Удмуртии: Напавший на школу в Ижевске мужчина состоял на учете в психдиспансере

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    Александр Бречалов на пресс-конференции рассказал о том, что известно о напавшем на школу мужчине, и состоянии раненных при стрельбе в школе Ижевска.

    По его словам, известно, что 34-летний Артём Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, и предположительно, придерживался нацистской идеологии.

    Глава региона также уточнил, что из 13 погибших 9 — дети. Среди погибших взрослых — двое охранников. Они работали в школе, в которой учатся 1 200 человек, по договору с ЧОП.

    В больницах остаются 23 человека, из которых, по словам Бречалова, 20 — дети. Их состояние оценивается как средней тяжести и тяжелое. Большинству уже провели операции. «Спасем всех, кого можно спасти», — уверен он.

    В Ижевске ждут борт из Казани со специалистами-психологами и медоборудованием, хотя глава Удмуртии отметил, что пока всё необходимое для пациентов в больницах есть.

    Также в Ижевске ждут министра образования и науки и министра здравоохранения.

    Стрельба в школе № 88 на Пушкинской улице началась около 10 утра по московскому времени. Неизвестный в черной футболке и балаклаве вошел в здание и смертельно ранил охранника, а потом стал стрелять по учащимся и преподавателям.
    СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

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