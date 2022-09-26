Одиннадцать пострадавших при стрельбе в Ижевске находятся в реанимации. Почти все из них — дети

Девять детей и двое взрослых, которые пострадали при стрельбе в ижевской школе, находятся в реанимации в Первой республиканской клинической больнице. Об этом 26 сентября заявил ее главврач Александр Шаклеин.
Он добавил, что остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС. Зампред правительства республики Эльвира Пинчук отметила, что пострадавших также направили в Республиканскую детскую клиническую больницу — «по принципу самого высококвалифицированного оснащения». Кроме того, указанные медучреждения находятся близко к месту происшествия.
Из Татарстана в больницы выехали на помощь врачам 18 специалистов, а с бортом МЧС прибыла медицинская бригада из федеральных клиник, написал в своем телеграм-канале глава Удмуртии Александр Бречалов. Всего под наблюдением в больницах остаются 23 пациента: 21 ребенок и двое взрослых.
Ранее сообщалось, что тяжелых пациентов заберут из стационаров Ижевска и доставят в больницы Москвы. Число погибших в результате вооруженного нападения на школу №88 в Ижевске увеличилось до 15, из них 11 — дети.
Стрельба в школе №88 на Пушкинской улице началась около 10 утра по московскому времени. На тот момент неизвестный в черной футболке и балаклаве вошел в здание и смертельно ранил охранника, а потом стал стрелять по учащимся и преподавателям.