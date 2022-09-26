Одиннадцать пострадавших при стрельбе в Ижевске находятся в реанимации. Почти все из них — дети

Девять детей и двое взрослых, которые пострадали при стрельбе в ижевской школе, находятся в реанимации в Первой республиканской клинической больнице. Об этом 26 сентября заявил ее главврач Александр Шаклеин.



Он добавил, что остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС. Зампред правительства республики Эльвира Пинчук отметила, что пострадавших также направили в Республиканскую детскую клиническую больницу — «по принципу самого высококвалифицированного оснащения». Кроме того, указанные медучреждения находятся близко к месту происшествия.

