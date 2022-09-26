Тяжелых пострадавших во время стрельбы в Ижевске перевезут бортом МЧС в Москву

Ил-76 вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Ижевск.
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ 26 сентября, борт самолета предназначен для санитарной эвакуации. Он оборудован специальными модулями для перевозки пострадавших.
Тяжелых пациентов заберут из стационаров Ижевска и доставят в больницы Москвы.
Этот же борт привезет в Удмуртию специалистов из Центроспаса МЧС России, психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС и врачей Минздрава.
Тем временем депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщает, что правоохранительные органы устанавливают, каким образом в руки напавшего на школу 34-летнего Артема Казанцева попало оружие. С места происшествия было изъято две единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения со спиленными номерами, переделанные под стрельбу боевыми патронами, и около 200 патронов калибра 9х18 мм.
Права на их легальное приобретение у жителя Ижевска не было, так как он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.