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    Тяжелых пострадавших во время стрельбы в Ижевске перевезут бортом МЧС в Москву

    Ил-76 вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Ижевск.

    Как сообщает пресс-служба МЧС РФ 26 сентября, борт самолета предназначен для санитарной эвакуации. Он оборудован специальными модулями для перевозки пострадавших.

    Фото: МЧС РФ
    Фото: МЧС РФ
    Фото: МЧС РФ
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    Тяжелых пациентов заберут из стационаров Ижевска и доставят в больницы Москвы.

    Этот же борт привезет в Удмуртию специалистов из Центроспаса МЧС России, психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС и врачей Минздрава.

    Тем временем депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщает, что правоохранительные органы устанавливают, каким образом в руки напавшего на школу 34-летнего Артема Казанцева попало оружие. С места происшествия было изъято две единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения со спиленными номерами, переделанные под стрельбу боевыми патронами, и около 200 патронов калибра 9х18 мм.

    Права на их легальное приобретение у жителя Ижевска не было, так как он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

    Стрельба в школе № 88 на Пушкинской улице началась около 10 утра по московскому времени. На тот момент неизвестный в черной футболке и балаклаве вошел в здание и смертельно ранил охранника, а потом стал стрелять по учащимся и преподавателям.
    На данный момент известно о 13 погибших в результате стрельбы, из которых семеро дети, и 21 пострадавшем, из которых 14 — учащиеся.

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