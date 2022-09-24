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    «Всегда был там, где война». В Волгограде похоронили бойца ЧВК «Вагнер», присутствовал Пригожин

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    Кавалера трех Орденов Мужества, сотрудника ЧВК «Вагнер» Алексея Нагина похоронили в Волгограде. Посмертно он награжден звездой Героя России, звездой Героя ЛНР и платиновой звездой ЧВК.

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    На похоронах присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин. Он знал Нагина после совместных сьемок фильма «Солнцепек» о событиях в Донбассе в 2014 году. «Он был слишком отважен», — сказал отцу Алексея Пригожин.

    тг-канал "Оркестр Вагнера"

    Евгений Пригожин отрицает свое отношение к частной военной компании «Вагнер», успехи которой заметны на территории Донбасса. Он называет их героями, а на днях заявил, что в ЧВК состоит его сын. О ЧВК последние месяцы пишут и государственные российские СМИ. Официально компания не зарегистрирована. Ее не существует в правовом поле Российской Федерации и длительное время власти отрицали ее наличие. Однако теперь о ЧВК "Вагнер", как о реальной военизированной структуре, говорят на уровне депутатов Госдумы.

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    Алексей Нагин погиб на территории Украины 20 сентября. Как рассказал на похоронах его отец, Алексей начал службу в Чечне, потом перешел в спецназ ФСБ. В 2014, приводит слова отца портал V1, уехал в Крым, где готовил разведчиков, был инструктором и разведчиком-снайпером. Затем были командировки в Грузию, Сирию в составе ЧВК, Ливию и в Украину. «Семьи не было, потому что война. Он всегда был там, где война», — добавил отец погибшего.

    © Фонтанка.Ру

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