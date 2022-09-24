«Всегда был там, где война». В Волгограде похоронили бойца ЧВК «Вагнер», присутствовал Пригожин

Кавалера трех Орденов Мужества, сотрудника ЧВК «Вагнер» Алексея Нагина похоронили в Волгограде. Посмертно он награжден звездой Героя России, звездой Героя ЛНР и платиновой звездой ЧВК.

Фото: Константин Завриков/v1.ru Фото: Константин Завриков/v1.ru Поделиться Поделиться





На похоронах присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин. Он знал Нагина после совместных сьемок фильма «Солнцепек» о событиях в Донбассе в 2014 году. «Он был слишком отважен», — сказал отцу Алексея Пригожин.

тг-канал "Оркестр Вагнера"

Евгений Пригожин отрицает свое отношение к частной военной компании «Вагнер», успехи которой заметны на территории Донбасса. Он называет их героями, а на днях заявил, что в ЧВК состоит его сын. О ЧВК последние месяцы пишут и государственные российские СМИ. Официально компания не зарегистрирована. Ее не существует в правовом поле Российской Федерации и длительное время власти отрицали ее наличие. Однако теперь о ЧВК "Вагнер", как о реальной военизированной структуре, говорят на уровне депутатов Госдумы.

Константин Завриков/v1.ru Константин Завриков/v1.ru Константин Завриков/v1.ru Поделиться Поделиться



