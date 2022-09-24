Анонимные минеры добрались до петербургских военкоматов

Лжеминеры сообщили о бомбах в двух петербургских военных комиссариатах накануне днем. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 сентября.
На электронную почту военкомата Петроградского района пришло тревожное письмо, а их коллегам в Красносельском районе позвонили с неустановленного номера. Эвакуировать из военных комиссариатов никого не стали, ограничились осмотром помещений. Возбуждены уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.
Также накануне анонимные лжеминеры сообщили о бомбах в школе Соснового Бора, фитнес-клубе на Кораблестроителей и в нескольких гостиницах. Из первых двух объектов было эвакуировано 723 человека.