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    Анонимные минеры добрались до петербургских военкоматов

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    Лжеминеры сообщили о бомбах в двух петербургских военных комиссариатах накануне днем. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 сентября.

    На электронную почту военкомата Петроградского района пришло тревожное письмо, а их коллегам в Красносельском районе позвонили с неустановленного номера. Эвакуировать из военных комиссариатов никого не стали, ограничились осмотром помещений. Возбуждены уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

    Также накануне анонимные лжеминеры сообщили о бомбах в школе Соснового Бора, фитнес-клубе на Кораблестроителей и в нескольких гостиницах. Из первых двух объектов было эвакуировано 723 человека.

    © Фонтанка.Ру
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