Катрина из Ленинградского зоопарка стащила еду у Сильвера, но в итоге оба наелись

Харза из Ленинградского зоопарка, которую назвали в честь урагана Катрина, оправдывает свое имя. Она находит время для хулиганства даже перед едой — например, может стащить ее у соседа Сильвера.
Коварная вылазка Катрины попала на видео, которое 23 сентября публикует пресс-служба зоопарка. Харза Сильвер вскрывал на дереве коробочки с лакомствами, а «нахалке Катрине удалось собрать плоды его трудов и удрать».
Ленинградский зоопарк
«Из этой парочки именно самка — самая боевая и смелая. Когда сотрудники приносят в их жилище новую игрушку, непоседливая Катрина первая мчится в бой», — отмечают в пресс-службе.
Представители зоопарка успокаивают: обе харзы в итоге наелись.
В 2016 году Катрина сбежала из зоопарка. Приключений ей хватило: харзу пытались и стрясти с дерева, и сбить водой из брандспойта, но в итоге вернули домой.