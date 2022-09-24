Катрина из Ленинградского зоопарка стащила еду у Сильвера, но в итоге оба наелись

Харза из Ленинградского зоопарка, которую назвали в честь урагана Катрина, оправдывает свое имя. Она находит время для хулиганства даже перед едой — например, может стащить ее у соседа Сильвера.



Коварная вылазка Катрины попала на видео, которое 23 сентября публикует пресс-служба зоопарка. Харза Сильвер вскрывал на дереве коробочки с лакомствами, а «нахалке Катрине удалось собрать плоды его трудов и удрать».