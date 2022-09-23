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    Боевые действия на Украине

    Четверо депутатов Госдумы отправили заявления с просьбой отправки на спецоперацию. Среди них — Виталий Милонов

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    Заявление первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их в зону боевых действий получил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Об этом он 23 сентября сообщил в своем Telegram-канале.

    Заявления подали глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, заместитель главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, а также зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

    «Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима», — написал Турчак.

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