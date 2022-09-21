«Фонтанка» показывает, что происходит в военкоматах Петербурга

Фото: Любовь Хмелевская/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После объявления частичной мобилизации «Фонтанка» прошлась по военным комиссариатам Петербурга. Если верить наблюдениям: наплыва желающих не случилось, публика привычная и немногочисленная. В основном студенты.

Сборно-призывной пункт Петербурга Загородный просп., 54

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Спустя считанное время после того, как президент России Владимир Путин обнародовал планы по частичной мобилизации, мы прогулялись около сборного пункта в центре Петербурга. С утра там было пусто, а двери закрыты.

Военная комендатура Санкт-Петербурга Садовая ул., 3/5

Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Внутри почти пусто, передает корреспондент «Фонтанки».

Военкомат Московского района Московский просп., 110

Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На проходной очередь. По соседству плакат крупным шрифтом: «Приема нет».



На вопрос «вы по зову сердца или по повестке» люди отвечают отрицательно: «Я просто за компанию», «По повесточке. Нет, это отсрочка от армии, я поступил, срочников не берут же», «Молодежь по повестке пришла, кто учится», «Первичное, да. Самостоятельно по своему желанию пришел. Нет, первичная постановка на учет, приписное получать. Студент». В основном в военкомат Московского района пришли студенты из Горного университета.

Военкомат Петродворцового района Конно-Гренадерская ул., 4/13

Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ажиотажа нет, очереди нет, люди подходят по своим текущим вопросам — приписное, гражданство. В коридор посетителей не пускают, но по словам вышедшего оттуда человека, «коридор забит парнями». Правда, военкомат работает всего два дня в неделю, так что исключать, что это обычная ситуация, нельзя. На входе дежурный рассказал: никакой информации пока нет, телефон разрывается, все звонки — на тему мобилизации.

В комиссариате настоятельно советуют: если вы переехали и забыли встать на учёт в военкомате по месту жительства, лучше это сделать сейчас. Это не означает мобилизацию в первых рядах, но поможет избежать вероятных проблем в недалеком будущем.

Военкомат Петроградского района Большая Монетная, 17-19

Любовь Хмелевская/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В основном в комиссариат приходят студенты.

«Пришел прикрепиться, чтобы получить военник», — рассказал иногородний молодой человек по имени Николай. Но ему посоветовали обратиться после окончания мобилизации.

Военкомат Василеостровского района Большой просп., 55а

Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У входа корреспондент встретил двоих: очень юного молодого человека и мужчину лет сорока. Юноша оказался первокурсником. Объясняет, что пришёл получить приписное для вуза. Крепкий мужчина лет 40 распространяться о своих планах не захотел:



— Пообщаться [пришёл]. — По поводу контракта?

— Просто пообщаться. В коридоре внутри шесть человек, в основном совсем молоденькие парни. По виду — первокурсники. Сотрудница военкомата рассказала, что сегодня к ним пришли «человек шесть-семь» из тех, кто интересуется заключением контракта, в остальном всё идет «как обычно»: «И по повесткам есть, и желающие. По повесткам человек пять, которым мы назначали, они пришли, побеседовали и ушли. Ученики вон справки доносят, студенты. Рабочий день, никаких чрезвычайных событий у нас нет, никакого ажиотажа».