«Фонтанка» показывает, что происходит в военкоматах Петербурга

После объявления частичной мобилизации «Фонтанка» прошлась по военным комиссариатам Петербурга. Если верить наблюдениям: наплыва желающих не случилось, публика привычная и немногочисленная. В основном студенты.
Сборно-призывной пункт Петербурга
Загородный просп., 54
Спустя считанное время после того, как президент России Владимир Путин обнародовал планы по частичной мобилизации, мы прогулялись около сборного пункта в центре Петербурга. С утра там было пусто, а двери закрыты.
Военная комендатура Санкт-Петербурга
Садовая ул., 3/5
Внутри почти пусто, передает корреспондент «Фонтанки».
Военкомат Московского района
Московский просп., 110
На проходной очередь. По соседству плакат крупным шрифтом: «Приема нет».
На вопрос «вы по зову сердца или по повестке» люди отвечают отрицательно: «Я просто за компанию», «По повесточке. Нет, это отсрочка от армии, я поступил, срочников не берут же», «Молодежь по повестке пришла, кто учится», «Первичное, да. Самостоятельно по своему желанию пришел. Нет, первичная постановка на учет, приписное получать. Студент».
В основном в военкомат Московского района пришли студенты из Горного университета.
Военкомат Петродворцового района
Конно-Гренадерская ул., 4/13
Ажиотажа нет, очереди нет, люди подходят по своим текущим вопросам — приписное, гражданство. В коридор посетителей не пускают, но по словам вышедшего оттуда человека, «коридор забит парнями». Правда, военкомат работает всего два дня в неделю, так что исключать, что это обычная ситуация, нельзя. На входе дежурный рассказал: никакой информации пока нет, телефон разрывается, все звонки — на тему мобилизации.
В комиссариате настоятельно советуют: если вы переехали и забыли встать на учёт в военкомате по месту жительства, лучше это сделать сейчас. Это не означает мобилизацию в первых рядах, но поможет избежать вероятных проблем в недалеком будущем.
Военкомат Петроградского района
Большая Монетная, 17-19
В основном в комиссариат приходят студенты.
«Пришел прикрепиться, чтобы получить военник», — рассказал иногородний молодой человек по имени Николай. Но ему посоветовали обратиться после окончания мобилизации.
Военкомат Василеостровского района
Большой просп., 55а
У входа корреспондент встретил двоих: очень юного молодого человека и мужчину лет сорока. Юноша оказался первокурсником. Объясняет, что пришёл получить приписное для вуза. Крепкий мужчина лет 40 распространяться о своих планах не захотел:
— Пообщаться [пришёл].
— По поводу контракта?
— Просто пообщаться.
В коридоре внутри шесть человек, в основном совсем молоденькие парни. По виду — первокурсники. Сотрудница военкомата рассказала, что сегодня к ним пришли «человек шесть-семь» из тех, кто интересуется заключением контракта, в остальном всё идет «как обычно»: «И по повесткам есть, и желающие. По повесткам человек пять, которым мы назначали, они пришли, побеседовали и ушли. Ученики вон справки доносят, студенты. Рабочий день, никаких чрезвычайных событий у нас нет, никакого ажиотажа».