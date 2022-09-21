    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, с-в

    767мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.87eur60.21
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    Смерть героя или клеймо иудыПраво на отсрочкуТекст указа о мобилизацииКого будут призыватьОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Украинский конфликт

    «Фонтанка» показывает, что происходит в военкоматах Петербурга

    21009
    26 комментариев
    Фото: Любовь Хмелевская/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    После объявления частичной мобилизации «Фонтанка» прошлась по военным комиссариатам Петербурга. Если верить наблюдениям: наплыва желающих не случилось, публика привычная и немногочисленная. В основном студенты.

    Сборно-призывной пункт Петербурга
    Загородный просп., 54
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Спустя считанное время после того, как президент России Владимир Путин обнародовал планы по частичной мобилизации, мы прогулялись около сборного пункта в центре Петербурга. С утра там было пусто, а двери закрыты.

    Военная комендатура Санкт-Петербурга
    Садовая ул., 3/5
    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Внутри почти пусто, передает корреспондент «Фонтанки».

    Военкомат Московского района
    Московский просп., 110
    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    На проходной очередь. По соседству плакат крупным шрифтом: «Приема нет».

    На вопрос «вы по зову сердца или по повестке» люди отвечают отрицательно: «Я просто за компанию», «По повесточке. Нет, это отсрочка от армии, я поступил, срочников не берут же», «Молодежь по повестке пришла, кто учится», «Первичное, да. Самостоятельно по своему желанию пришел. Нет, первичная постановка на учет, приписное получать. Студент».

    В основном в военкомат Московского района пришли студенты из Горного университета.

    Военкомат Петродворцового района
    Конно-Гренадерская ул., 4/13
    Венера Галеева/«Фонтанка.ру»
    Венера Галеева/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Ажиотажа нет, очереди нет, люди подходят по своим текущим вопросам — приписное, гражданство. В коридор посетителей не пускают, но по словам вышедшего оттуда человека, «коридор забит парнями». Правда, военкомат работает всего два дня в неделю, так что исключать, что это обычная ситуация, нельзя. На входе дежурный рассказал: никакой информации пока нет, телефон разрывается, все звонки — на тему мобилизации.

    В комиссариате настоятельно советуют: если вы переехали и забыли встать на учёт в военкомате по месту жительства, лучше это сделать сейчас. Это не означает мобилизацию в первых рядах, но поможет избежать вероятных проблем в недалеком будущем.

    Военкомат Петроградского района
    Большая Монетная, 17-19
    Любовь Хмелевская/«Фонтанка.ру»
    Любовь Хмелевская/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В основном в комиссариат приходят студенты.

    «Пришел прикрепиться, чтобы получить военник», — рассказал иногородний молодой человек по имени Николай. Но ему посоветовали обратиться после окончания мобилизации.

    Военкомат Василеостровского района
    Большой просп., 55а
    Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру»
    Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    У входа корреспондент встретил двоих: очень юного молодого человека и мужчину лет сорока. Юноша оказался первокурсником. Объясняет, что пришёл получить приписное для вуза. Крепкий мужчина лет 40 распространяться о своих планах не захотел:

    — Пообщаться [пришёл].

    — По поводу контракта?

    — Просто пообщаться.

    В коридоре внутри шесть человек, в основном совсем молоденькие парни. По виду — первокурсники. Сотрудница военкомата рассказала, что сегодня к ним пришли «человек шесть-семь» из тех, кто интересуется заключением контракта, в остальном всё идет «как обычно»: «И по повесткам есть, и желающие. По повесткам человек пять, которым мы назначали, они пришли, побеседовали и ушли. Ученики вон справки доносят, студенты. Рабочий день, никаких чрезвычайных событий у нас нет, никакого ажиотажа».

    Фото: Любовь Хмелевская/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Венера Галеева/«Фонтанка.ру»
    Венера Галеева/«Фонтанка.ру»
    Любовь Хмелевская/«Фонтанка.ру»
    Любовь Хмелевская/«Фонтанка.ру»
    Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру»
    Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close