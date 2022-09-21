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    Боевые действия на Украине

    Депутат Картаполов: У нас нет огромного количества пленных на Украине

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    У России нет огромного количества военнопленных на Украине. Об этом 21 сентября заявил «Фонтанке» председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

    «У нас нет огромного количества военнопленных на украинской стороне. Это не более чем информация ципсошников (Центр информационно-психологических операций вооруженных сил Украины. — Прим. ред.), для того чтобы посеять сомнения у нас. Есть определенное количество ребят, которые попали в плен, но это жизнь, ничего не сделаешь. На них, кстати, закон (об ответственности за добровольную сдачу в плен. — Прим. ред.) распространяться не будет, потому что он не имеет обратной силы», — сказал он.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу впервые за долгое время раскрыл потери российской армии на Украине. По его словам, погибли 5 937 человек.

    Полностью интервью с одним из авторов поправок, которые предполагают внести в УК понятия «мобилизация» и «военное время», читайте здесь.

    Генерал-полковник Андрей Картаполов офицерскую службу начинал в Группе советских войск в Германии. Участник большинства военных конфликтов России, начиная со второй чеченской кампании. С 2015 года находится под санкциями США и Евросоюза. С 2015 по 2018 год командовал войсками Западного военного округа, с «перерывом» на сирийскую командировку (в 2016–2017 годах командовал российской военной группировкой в САР), где руководил операцией по второму освобождению Пальмиры. В 2018 году был назначен начальником вновь созданной структуры — Главного военно-политического управления Минобороны. Тогда же получил должность замминистра обороны. С октября 2021 года — председатель комитета Государственной думы VIII созыва по обороне.

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