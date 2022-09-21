Депутат Картаполов: У нас нет огромного количества пленных на Украине

У России нет огромного количества военнопленных на Украине. Об этом 21 сентября заявил «Фонтанке» председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.



«У нас нет огромного количества военнопленных на украинской стороне. Это не более чем информация ципсошников (Центр информационно-психологических операций вооруженных сил Украины. — Прим. ред.), для того чтобы посеять сомнения у нас. Есть определенное количество ребят, которые попали в плен, но это жизнь, ничего не сделаешь. На них, кстати, закон (об ответственности за добровольную сдачу в плен. — Прим. ред.) распространяться не будет, потому что он не имеет обратной силы», — сказал он.

