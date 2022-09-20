Спевших про тюрьму после вуза студенток поздравили в деканате СПбГУ, но не сказали, что будет после получения диплома

После кавээновской песни об иноагентах и осуждённом на 22 года журналисте Иване Сафронове студенток журфака СПбГУ вызвали в деканат. Эту информацию «Фонтанке» подтвердила одна из участниц команды «Трикс» Анастасия Костина 20 сентября.
Команда журфака СПбГУ «Трикс» выиграла в четвертьфинале лиги КВН «Балтика». Выступление в музыкальном приветствии завирусилось в интернете. Студентки журфака исполнили «актуальную журналистскую песню», в которой перечислили признанных иностранными агентами блогеров и журналистов, а также упомянули осужденного на 22 года за госизмену журналиста Ивана Сафронова.
«Надо ли, надо ли, надо ль нам дальше учиться? Может, мне сразу в тюрьму после вуза садиться?» — пелось в припеве. Минусом для песни стал хит Аллы Пугачевой «Надо же...».
По словам Анастасии Костиной, в деканате кавээнщиц поздравили с победой и обсудили с ними дальнейшие планы выступлений.
Ранее в СПбГУ собирались отчислять почти 50 студентов, задержанных на несогласованных акциях протеста. Но после общественного резонанса учащих оставили в вузе, взяв с них обещание — «больше никогда».