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    Спевших про тюрьму после вуза студенток поздравили в деканате СПбГУ, но не сказали, что будет после получения диплома

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    После кавээновской песни об иноагентах и осуждённом на 22 года журналисте Иване Сафронове студенток журфака СПбГУ вызвали в деканат. Эту информацию «Фонтанке» подтвердила одна из участниц команды «Трикс» Анастасия Костина 20 сентября.

    Команда журфака СПбГУ «Трикс» выиграла в четвертьфинале лиги КВН «Балтика». Выступление в музыкальном приветствии завирусилось в интернете. Студентки журфака исполнили «актуальную журналистскую песню», в которой перечислили признанных иностранными агентами блогеров и журналистов, а также упомянули осужденного на 22 года за госизмену журналиста Ивана Сафронова.

    «Надо ли, надо ли, надо ль нам дальше учиться? Может, мне сразу в тюрьму после вуза садиться?» — пелось в припеве. Минусом для песни стал хит Аллы Пугачевой «Надо же...».

    По словам Анастасии Костиной, в деканате кавээнщиц поздравили с победой и обсудили с ними дальнейшие планы выступлений.

    Ранее в СПбГУ собирались отчислять почти 50 студентов, задержанных на несогласованных акциях протеста. Но после общественного резонанса учащих оставили в вузе, взяв с них обещание — «больше никогда».

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