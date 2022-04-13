СПбГУ решил не выгонять уже почти 50 задержанных на протестах студентов. Со всех взяли обещание — «больше никогда»

В Санкт-Петербургском государственном университете провели встречи уже с 46 задержанными на несанкционированных протестных акциях студентами. Профильная комиссия рекомендует не отчислять молодых людей, а ограничиться выговорами. Информацию об этом опубликовали на сайте университета 13 апреля.

37 из 46 опрошенных заявили, что их задержали случайно, и на саму акцию они идти не собирались. Еще девять признались в своем сознательном намерении пойти на мероприятие. И хотя на митинги пообещали больше не ходить все 46 задержанных универсантов, для девятерых, вероятно, эти слова стали решающими.



Проректор СПбГУ по воспитательной работе Александр Бабич пишет об этом прямым текстом: «Ввиду того, что 9 обучающихся, с которыми также прошли встречи и в отношении которых ранее было рекомендовано применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления, сказали о том, что более не будут участвовать в несанкционированных мероприятиях, в студенческий совет СПбГУ будет направлено письмо с изменением предлагаемой меры дисциплинарного взыскания с отчисления на выговор».

