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    СПбГУ решил не выгонять уже почти 50 задержанных на протестах студентов. Со всех взяли обещание — «больше никогда»

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    12 комментариев

    В Санкт-Петербургском государственном университете провели встречи уже с 46 задержанными на несанкционированных протестных акциях студентами. Профильная комиссия рекомендует не отчислять молодых людей, а ограничиться выговорами. Информацию об этом опубликовали на сайте университета 13 апреля.

    37 из 46 опрошенных заявили, что их задержали случайно, и на саму акцию они идти не собирались. Еще девять признались в своем сознательном намерении пойти на мероприятие. И хотя на митинги пообещали больше не ходить все 46 задержанных универсантов, для девятерых, вероятно, эти слова стали решающими.

    Проректор СПбГУ по воспитательной работе Александр Бабич пишет об этом прямым текстом: «Ввиду того, что 9 обучающихся, с которыми также прошли встречи и в отношении которых ранее было рекомендовано применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления, сказали о том, что более не будут участвовать в несанкционированных мероприятиях, в студенческий совет СПбГУ будет направлено письмо с изменением предлагаемой меры дисциплинарного взыскания с отчисления на выговор».

    Все ли это задержанные на протестах студенты СПбГУ, в публикации не уточняется. Ранее дисциплинарный комитет студсовета СПбГУ сообщил, что отчисление из-за возможного участия в несанкционированных митингах против боевых действий на Украине угрожает 40 студентам учебного заведения.

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    Комментарии (12)

    LED22
    Совесть решал обсуждать нет смысла. Это днище и дермище.
    264874211
    Ну вот и славно. Все же добываемая профессия должна оцениваться выше сиюминутного. "Цезари приходят и уходят, а народы остаются". Разве СПбГУ не российский университет, а потому и обязан быть дистанцирован от политики? Студиоузы - дрожжи нации, не их вина, что преподавателям таланта на химию или юриспруденцию не хватает и они сами бредят "позициями".
    А если медпомощь начнут по политпризнакам оказывать? Мухи должны быть отдельно, котлеты отдельно.
    266364897
    Простили, а зря! Нам так не хватает курьеров
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