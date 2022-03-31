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Студсовет СПбГУ: 40 студентам угрожает отчисление из-за задержаний на митингах

Дисциплинарный комитет студсовета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщил, что отчисление из-за возможного участия в несанкционированных митингах против боевых действий на Украине угрожает 40 студентам учебного заведения. Представитель рабочей группы студсовета рассказал об этом «Фонтанке» 31 марта.

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«Посчитал, сколько к нам обратилось студентов. Плюс 11 проектов приказов об отчислении пришло нам на внутреннюю почту студсовета», — пояснили нашему корреспонденту в рабочей группе.


Составлены ли приказы в отношении еще 29 студентов, пока неясно, но СПбГУ запросил объяснения по поводу задержаний, которые необходимо получить перед подписанием соответствующих бумаг.

Вопрос о сроках рассмотрения дисциплинарных взысканий собираются обсудить на заседании студсовета СПбГУ 1 апреля.

Ранее в СПбГУ заявили, что университет не будет принимать решение по отчислениям до получения судебных решений по апелляционным заявлениям. Учащиеся считают, что приказы об отчислениях просто готовят заблаговременно.

«Фонтанка» запросила подробности в пресс-службе СПбГУ. На момент выхода материала ответа не поступило.

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Комментарии (5)

274570251
Позорище!!!! Люди могут без всяких ограничений высказывать своё мнение, это закреплено в конституции РФ! Наказывать за мнение - значит нарушать конституцию!
VVM1962
а потом удивление на заплывших мордах, почему более ста тысяч молодых IT - специалистов уехали из страны.
Kostyn
Не ну отчисление перебор и какой в этом смысл, поставить молодых рефлексирующих идеалистов в бедственное положение. Даже советская власть за людей боролась, работала с людьми, воспитывала, доказывала, а не выкидывала на улицу.
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