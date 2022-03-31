Студсовет СПбГУ: 40 студентам угрожает отчисление из-за задержаний на митингах

«Посчитал, сколько к нам обратилось студентов. Плюс 11 проектов приказов об отчислении пришло нам на внутреннюю почту студсовета», — пояснили нашему корреспонденту в рабочей группе.





Составлены ли приказы в отношении еще 29 студентов, пока неясно, но СПбГУ запросил объяснения по поводу задержаний, которые необходимо получить перед подписанием соответствующих бумаг.



Вопрос о сроках рассмотрения дисциплинарных взысканий собираются обсудить на заседании студсовета СПбГУ 1 апреля.



Ранее в СПбГУ заявили, что университет не будет принимать решение по отчислениям до получения судебных решений по апелляционным заявлениям. Учащиеся считают, что приказы об отчислениях просто готовят заблаговременно.



«Фонтанка» запросила подробности в пресс-службе СПбГУ. На момент выхода материала ответа не поступило.

