Высокотехнологичные разработки и оборудование для ТЭК покажут на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени

АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» представит на Промышленно-энергетическом форуме TNF, который пройдет в Тюмени с 20 по 22 сентября, свои высокотехнологичные разработки и оборудование для топливно-энергетического комплекса.
В ходе форума «Алмаз-Антей» также расскажет о промежуточных итогах технологического акселератора, запущенного в июне при поддержке Ассоциации «Нефтегазовый кластер». Он предполагает отбор наиболее перспективных и рентабельных проектов, которые поддержит холдинг. Акселератор на одной площадке собрал разработчиков продукции и технологий, производителей и финальных потребителей.
По словам заместителя генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» Александра Ведрова, «Алмаз — Антей» обладает богатым опытом и мощным научно-производственным потенциалом, который способствует применению инновационных разработок и технологий для изготовления широкого спектра гражданской продукции. «Концерн заинтересован в паритетном сотрудничестве по отраслевым проектам с представителями крупных корпораций, среднего и малого бизнеса, научно-исследовательскими структурами и проектными институтами», — заявил он. Он отметил, что в текущих условиях есть возможность занять новые ниши в рамках диверсификации производства.