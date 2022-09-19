Высокотехнологичные разработки и оборудование для ТЭК покажут на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени

АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» представит на Промышленно-энергетическом форуме TNF, который пройдет в Тюмени с 20 по 22 сентября, свои высокотехнологичные разработки и оборудование для топливно-энергетического комплекса.

В ходе форума «Алмаз-Антей» также расскажет о промежуточных итогах технологического акселератора, запущенного в июне при поддержке Ассоциации «Нефтегазовый кластер». Он предполагает отбор наиболее перспективных и рентабельных проектов, которые поддержит холдинг. Акселератор на одной площадке собрал разработчиков продукции и технологий, производителей и финальных потребителей.