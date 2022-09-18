В Иране женщины устроили протесты после смерти девушки, задержанной полицией нравов

На западе Ирана полиция при помощи слезоточивого газа разогнала акцию протеста, которая прошла после похорон 22-летней Махсы Амини. Об этом сообщает 18 сентября телеканал Al Jazeera.
Девушку задержала полиция нравов из-за несоответствия дресс-коду. Вскоре она умерла. Официальная причина — проблемы с сердцем. Однако, по словам очевидцев, ее избили в автозаке.
Иранская полиция опубликовала видео, на котором зафиксирован момент, как девушка теряет сознание в полицейском участке. Родственники заявили, что у Махсы не было проблем с сердцем.
«Это была здоровая 22-летняя девушка. Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования того, что произошло на самом деле», — рассказывает Al Jazeera со ссылкой на семью девушки.
В соцсетях появились видео, как иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух платки. Снятие хиджаба является преступлением в Иране.