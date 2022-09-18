В Иране женщины устроили протесты после смерти девушки, задержанной полицией нравов

На западе Ирана полиция при помощи слезоточивого газа разогнала акцию протеста, которая прошла после похорон 22-летней Махсы Амини. Об этом сообщает 18 сентября телеканал Al Jazeera.

Девушку задержала полиция нравов из-за несоответствия дресс-коду. Вскоре она умерла. Официальная причина — проблемы с сердцем. Однако, по словам очевидцев, ее избили в автозаке.

