В Германии открылся Октоберфест впервые с 2019 года

Известный на весь мир фестиваль пива — Октоберфест, который не проводился последние два года из-за коронавируса, открылся в субботу, 17 сентября, в Мюнхене. Как сообщает Abentzeitung Munchen, мероприятие продлится до 3 октября без каких-либо ковидных ограничений.
«Больницы не переполнены нигде. Это говорит о том, что сейчас мы находимся уже в другой фазе пандемии», — заявил премьер-министр земли Бавария Маркус Зёдер.
В то же время министр здравоохранения Карл Лаутербах призвал гостей пивного фестиваля не расслабляться.
«Не хочу портить всем настроение, но при посещении Октоберфеста нужно сохранять осторожность. Не советую ходить туда людям с хроническими заболеваниями», — отметил чиновник.
До пандемии коронавируса Октоберфест ежегодно посещали 6 млн человек. Впервые фестиваль провели 12 октября 1810 года в честь бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. В современном мире Октоберфест — это огромный бизнес, который приносит более 1 млрд евро.