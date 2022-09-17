В Германии открылся Октоберфест впервые с 2019 года

Известный на весь мир фестиваль пива — Октоберфест, который не проводился последние два года из-за коронавируса, открылся в субботу, 17 сентября, в Мюнхене. Как сообщает Abentzeitung Munchen , мероприятие продлится до 3 октября без каких-либо ковидных ограничений.

«Больницы не переполнены нигде. Это говорит о том, что сейчас мы находимся уже в другой фазе пандемии», — заявил премьер-министр земли Бавария Маркус Зёдер.



В то же время министр здравоохранения Карл Лаутербах призвал гостей пивного фестиваля не расслабляться.

