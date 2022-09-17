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    В Германии открылся Октоберфест впервые с 2019 года

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    Известный на весь мир фестиваль пива — Октоберфест, который не проводился последние два года из-за коронавируса, открылся в субботу, 17 сентября, в Мюнхене. Как сообщает Abentzeitung Munchen, мероприятие продлится до 3 октября без каких-либо ковидных ограничений.

    «Больницы не переполнены нигде. Это говорит о том, что сейчас мы находимся уже в другой фазе пандемии», — заявил премьер-министр земли Бавария Маркус Зёдер.

    В то же время министр здравоохранения Карл Лаутербах призвал гостей пивного фестиваля не расслабляться.

    «Не хочу портить всем настроение, но при посещении Октоберфеста нужно сохранять осторожность. Не советую ходить туда людям с хроническими заболеваниями», — отметил чиновник.

    До пандемии коронавируса Октоберфест ежегодно посещали 6 млн человек. Впервые фестиваль провели 12 октября 1810 года в честь бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. В современном мире Октоберфест — это огромный бизнес, который приносит более 1 млрд евро.

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