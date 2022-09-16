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    Музыка

    Оксимирон в новом клипе «Ойда» передал привет СК и прокуратуре и упомянул «Фонтанку»

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    Фото: Скриншот клипа/youtube.com
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    Новый клип Оксимирона начинается со слов: «Издание «Фонтанка» опубликовало список запрещенных артистов». Видео, которое рэпер записывал в Петербурге на песню «Ойда», вышло на его YouTube-канале 16 сентября.

    В видео цитируются новостные выпуски, в которых журналисты рассказывают о том, что исполнитель не сможет в ближайшее время давать концерты в России, и непонятно, зачем он вернулся в страну. В кадре появляются проходные дворы родного города Мирона, район Владимирской и Пяти углов и другие виды Петербурга.

    В песне Оксимирон рассуждает об угрозе ядерной войны и гибели «старого дома». Однако, упомянув перспективы загреметь на метафорические Соловки, с уверенностью заверяет: «Пересоберем»

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    Ранее поклонники заметили рэпера на улицах и стрелке Васильевского острова за съемкой нового клипа.

    В конце августа и.о. прокурора Москвы Сергей Савенков подал иск к Оксимирону из-за его трека «Последний звонок», в котором усматривается «публичное оправдание идеологии насилия». Весной рэпер дал благотворительные концерты в Стамбуле и Лондоне, средства от которых направлялись в польскую благотворительную организацию на помощь детям-беженцам.

    Фото: Скриншот клипа/youtube.com

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