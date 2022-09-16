Программирование, софт скиллс и английский: в какие кружки сегодня отдают детей в Петербурге и почему

Фото: Алексей Мальгавко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





С 1 сентября учебный год начался не только в школе, но и в многочисленных детских кружках и секциях. Платные и бесплатные, в школах и вузах, творческие, спортивные и технические — выбор огромен. Пока родители голосуют за программирование и английский, сами дети ищут то, что им будет интересно. А некоторые именно в кружках и находят будущую профессию.

Какое допобразование и где сегодня можно получить в городе и как сделать правильный выбор, обсудили эксперты на круглом столе «Фонтанки».



Мода и конкуренция



Сегодня, можно сказать, считается дурным тоном, если ребенок не посещает дополнительные занятия, отмечает Артем Аницоев, генеральный директор Онлайн-школы №1. Мода на раннее и разностороннее развитие уже давно прочно вошла в жизнь. В связи с этим на рынке дополнительного образования сегодня высокая конкуренция, что порождает и большое разнообразие занятий. По словам эксперта, безусловно, в этой сфере есть тенденции, которым организаторы кружков и секций стараются следовать.



— В последние годы — и 2022 год не исключение — родители отдают предпочтения кружкам, направленным на приобретение особых умений и навыков: ментальная арифметика, скорочтение, мнемотехника, развитие памяти, — уточнил Аницоев. — Также большой популярностью пользуется все связанное с приобретением навыков современных профессий: IT, дизайн, реклама. Вне времени и моды музыкальная и художественная школы, спортивные секции. Например, мы от года к году видим рост спроса на художественную школу от Онлайн-школы №1, поэтому активно развиваем и дополняем это направление. А вот кружки, связанные с рукоделием и ремеслом — плетение из бисера, вышивание, выжигание по дереву, — к сожалению, постепенно исчезают из перечня услуг учреждений дополнительного образования из-за низкого спроса.



— В нашем подразделении есть Академия информатики для школьников, в которой все учебные программы посвящены IT-сфере, — говорит Мария Батаковская, заместитель директора Высшей инженерной школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. — Конечно, мы замечаем моду: все вдруг решили стать программистами. У родителей, видимо, устоялся образ человека, который сидит на пляже с ноутбуком и лимонадом и зарабатывает кучу денег. Но, во-первых, это не совсем верный образ, а во-вторых, эта профессия подходит не всем детям. Да и IT-сфера не ограничивается программированием — у нас есть курсы по веб- и графическому дизайну, веб-разработке, математике, робототехнике, сетевому и системному администрированию. Конкуренция в этой сфере в городе ощутима — у многих есть подобные программы, а программированию учат буквально с первого класса. Скоро, наверное, начнут с детского сада учить. У нас иначе. Школьники с 7-го класса изучают информатику — это обязательная база для программистов — и только потом переходят на Python, Java и другие языки.



— В нашем Научно-образовательном центре два года назад был открыт Детский центр технического творчества и профессиональной ориентации, — рассказала Ольга Афанасьева — заместитель начальника Научно-образовательного центра Обуховского завода. — И если в первый год обучения большинство детей записывалось на робототехнику и индустриальный дизайн, то в этом году в два раза вырос спрос на кружки «Программирование», «3D-моделирование» и «Виртуальная реальность». Еще в детском центре дети учатся в кружках «Радиолюбитель», «Авиакосмическое приборостроение», «Конструкционные материалы будущего». Также в этом году мы планируем открыть направление ракетного моделирования. В первую очередь, принимаем детей сотрудников предприятий Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз — Антей», и желающих попасть к нам пока больше, чем позволяют наши возможности. Если изначально учебная программа была разработана на два года, то теперь уже постепенно становится трехгодичной, так как дети хотят учиться дальше.



Образовательные центры и школы следят за тенденциями и увлечениями современных детей и соответственно, под их интересы, создают новые программы допобразования.

— Мы пытаемся задать тренд на детское предпринимательство и лидерство, — говорит Юлия Михайлова, основатель и руководитель детской школы лидерства и предпринимательства «Успех в твоих руках». — Это про личностный рост, понимание, как ставить цели и достигать их. Тренд на программирование понятен, но это занятие должно подходить под свойства характера. Поэтому в первые месяцы работы с детьми мы занимаемся «распаковкой» личности: что ты умеешь, что хочешь делать и с кем. Поскольку один в поле не воин, дети группируются в команды и делают два проекта — коммерческий, чтобы научиться зарабатывать деньги, и социальный, чтобы научиться помогать обществу. Наши наставники — успешные предприниматели, которые умеют и то, и другое. И они готовы делиться.



Она отмечает: если еще в прошлом году такая специализация была не очень популярна, то в этом случился бум: сама школа открыла еще четыре филиала, а вокруг появляются центры с аналогичной направленностью.

По мнению Юлии Михайловой, предпринимателями рождаются, но таких буквально 2–3% от общего числа. А вот бизнесменами можно стать. Если дети хотят достичь чего-то в любой сфере, необходимы развитые предпринимательские навыки — оценка труда, понимание применения своих навыков и многое другое.

— Еще лет пять назад никто бы и не подумал записывать детей на кружок по теме блогерства, — говорит Артем Аницоев. — А сегодня они достаточно популярны, потому что современные дети хотят быть похожими на своих кумиров — блогеров. Но, стоит отметить, что такие кружки дают детям вполне разностороннее развитие. Ведь чтобы обучить ребенка этому, надо сформировать у него много навыков и умений: ораторское искусство, работа с видео- и фоторедакторами, умение писать тексты и сценарии, актерское мастерство и т.д.



Еще одно из популярных направлений последних лет — робототехника. Современные дети очень любят конструктор «Лего» и компьютеры, а в робототехнике это удачно совмещено, отметил он. Помимо IT-направлений востребованы кружки, направленные на приобретение особых навыков и умений. Например, скетчинг сегодня — одно из любимых направлений у ребят. «В целом, по опыту художественной школы Онлайн-школы №1, могу смело сказать: рисование развивает у детей воображение, пространственное и образное мышление, внимание и память, а еще учит быть нацеленным на результат и формирует чувство прекрасного», — завершил он. Море кружков

Желание ребенка при выборе внешкольных занятий, конечно, важно, но в младшем возрасте окончательное решение принимают все же родители. И на это влияют самые разные причины.

Мария Батаковская отметила как важный фактор территориальную доступность кружков. Но с развитием онлайн-технологий и под влиянием пандемии он стал менее важным. Хотя возможность социализироваться, научиться общаться и работать в коллективе над общими проектами остается важным преимуществом очных кружков. Дистанционно ее сложно обеспечить.



— Приоритетом при выборе, конечно, должен быть интерес ребенка, — продолжила она. — Плохо, когда в приоритете оказывается интерес родителя, и обычно это не очень хорошо заканчивается. В старшем возрасте школьников больше интересует профориентация и выбор вуза. У нас это четко прослеживается: дети, которые хотят поступить в Политех, идут и на наши курсы. Причем занятия у нас — это не подготовка к поступлению. Это возможность «пощупать» профессию и сделать выбор вуза более осознанным.

Эксперт отметила, что школьная нагрузка со временем возрастает, и дети теряют возможность заниматься тем, чем хочется. Приходится выбирать самое важное. При этом сейчас, по ее словам, почти не видно «среднего» варианта занятости у детей — либо они сильно загружены и им не хватает дней на неделе, либо они вообще ничего не делают и ничего не хотят.

— Для меня как для мамы важна территориальная близость кружка и его стоимость, — добавляет Ольга Афанасьева. — Но важнее посмотреть на ребенка, оценить его способности и склонности. В этом году в детском центре мы впервые провели «Летнюю школу», где две недели ребята занимались по разным направлениям, знакомились с особенностями кружков, выбирая на будущее наиболее понравившийся. Также мы активно проводим профориентационные мероприятия: школьники посещают музей Обуховского завода, а для старшеклассников организованы экскурсии на производство. Ребята ходят в наши кружки с последующей перспективой поступления на целевые места в вузы от завода. Также мы поддерживаем преемственность поколений — на заводе работают целыми династиями. Основная задача родителей — дать ребенку возможность попробовать и осознать, его это направление или нет.



— Я подхожу к выбору как мама и как предприниматель, и эти подходы разнятся, — добавила Юлия Михайлова. — Как для мамы мне важна близость к дому. Еще для родителей важно, что мы сотрудничаем с РАНХиГС, и защита проектов наших воспитанников проходит в Президентской академии. Однако сейчас заметно сокращение стремления к высшему образованию как самоцели. Становится больше курсов профориентации, все больше людей не видят острой необходимости идти в вуз прямо после школы. У нас много наставников — молодых предпринимателей, которым по 18–19 лет, у них большой личный доход, но они еще не прошли вуз, а пропустили год-два и думают, где дальше прокачать имеющийся навык. И это тоже неплохо — ведь, по статистике, большинство окончивших вузы потом по профессии не работает. Современное поколение «альфа» более гибкое, а вот родители, конечно же, хотят для ребенка стабильности. Наши ученики в основном — это дети самозанятых, предпринимателей, фрилансеров, топ-менеджеров. Они отдают детей к нам, чтобы «распаковать» личность и помочь понять, чего ученики хотят. И у нас процентов 50 тех самых детей, которым вообще ничего не нужно, или, напротив, их затаскали по кружкам. Мы берем на обучение только после пробного занятия, когда присматриваемся друг к другу. Самое важное, чтобы ребенок заинтересовался.



— У каждого родителя свои мотивы при выборе секции или кружка для ребенка, — продолжил Артем Аницоев. — Кто-то ориентируется на детей и отталкивается от их интересов. Другая категория родителей самостоятельно принимает решение, исходя из собственных целей по развитию и воспитанию. Поэтому сложно вывести какой-то единый алгоритм. Еще важным критерием выбора кружков становятся доступность, цена, количество занятий, результаты учащихся и образование и опыт педагога.

— Если, например, на программирование или шахматы ребенка легко направить по его интересам, то к нам приходит определенный срез людей: родители, которые понимают ценность бизнес-образования, — дополнила Юлия Михайлова. — Иногда нас находят и сами ребята, которые уже хотят построить бизнес и начать растить свою компанию, — но это все же реже. Поэтому первое занятие мы рассказываем о себе, стараемся заинтересовать ребенка базово, а дальше вовлекаем в обучение.

Внимание к деталям

В первую очередь, у организации допобразования должна быть лицензия на образовательную деятельность, а условия обучения должны соответствовать санитарным нормам и правилам, считает Ольга Афанасьева.



— Я больше доверяю образовательным учебным центрам при вузах, предпочла бы их вместо коммерческих организаций — продолжила эксперт. — Ну и, конечно, многое зависит от педагогов. Бывают случаи, когда расстояние до кружка не играет роли. Если же педагог переходит работать в другое место, «его» дети переходят за ним.

— Мне как раз не нравятся сугубо государственные заведения, — добавила Юлия Михайлова, — я за расширение нормы. Люблю, когда все современно и не стереотипно. Наши занятия проходят в коворкингах хорошего уровня с переговорками, лаунж-зонами, мы стараемся создать бизнес-атмосферу. Но все же самое важное — это наставник. У нас программы одинаковые для разных педагогов, но личностный момент никто не отменял. Поэтому я за то, чтобы сходить к разным учителям.

Мария Батаковская добавила, что для многих направлений допобразования наличие у учебного заведения лицензии непринципиально. Но если все же обращать на нее внимание, то стоит посмотреть на тип лицензии: он должен быть именно на допобразование.



— Нам как вузу проще, так как бренд Политеха говорит сам за себя и привлекает людей, — продолжила Мария Батаковская. — Если у учебного заведения такой узнаваемости нет, то родителям стоит посетить его, поговорить и посмотреть документы: договор, лицензию. Хорошо, когда есть возможность прийти на пробные занятия. У нас, например, сложно организовать их чисто технически, ведь в Академии информатики обучается порядка 3000 детей в год. 80% школьников по окончании курса идут на следующий — и пробные занятия им просто не нужны.

— Для тех, кто только выбирает, мы проводим Дни открытых дверей. Также у нас есть Летняя школа — чудесная возможность познакомиться с Академией информатики, — рассказывает Мария Батаковская. — Дети полный день пребывают под наблюдением педагогов и при этом учатся. Старшие интенсивно проходят за этот период полугодичную программу и получают возможность осенью заниматься уже на следующем курсе. Конечно, обучение проходит эффективней, если ребенку интересно.

Артем Аницоев посоветовал родителям при выборе дополнительных занятий отталкиваться от интересов детей, от бюджета, который планируется потратить, от графика семьи и месторасположения. В этом смысле различные дополнительные занятия в формате онлайн очень выручают современные семьи — не приходится подстраивать рабочие графики и тратить время на дорогу. Еще один совет — записать ребенка на несколько направлений, чтобы он смог все «попробовать», а потом выбрать интересную ему секцию.



Ольга Афанасьева добавила: нередко родители ориентируются на такие результаты обучения, как, например, возможность для ребенка принять участие в конкурсе. Тут даже не обязательно выиграть — важно принять участие и подготовился к нему.

Мария Батаковская же напомнила, что без вовлеченности родителей в процесс подготовки и оплаты поездки на эти самые конкурсы ничего не выйдет.

Цена как фактор

По словам Юлии Михайловой, кружки можно разделить на два направления — общие и более «высокого» ранга: теннис, английский с носителями, картинг и любой спорт, требующий дорогой экипировки или костюмов — как фигурное катание, например.



— Поскольку бизнес-образование всегда стоит дороже, в нашем центре цена обучения начинается от 11 тысяч рублей. Сюда входит не только обучение в школе — это комплексный подход, включающий также регулярные выезды в компании, мастер-классы с предпринимателями и экспертами, — говорит Юлия Михайлова. — В целом же по Петербургу стандартная средняя сумма обучения в кружках в районе пяти тысяч в месяц.



Ольга Афанасьева добавила, что в Детском центре Обуховского завода занятия для детей бесплатные. А что касается цены в среднем по Петербургу, то можно найти кружки при школах и за тысячу рублей в месяц.

— В школе это финансируется государством как внеурочная деятельность, — говорит Мария Батаковская. — Академия информатики для школьников — платное заведение, это внебюджетная коммерческая деятельность вуза. Стоимость у нас начинается от 12 тысяч за семестр (это около 3 тысяч в месяц). За эти деньги школьники получают 12–13 занятий по 2 академических часа. Или 19 тысяч за семестр — по 4 академических часа. Получается примерно 500–600 рублей за академчас. За эти деньги, кроме прочего, школьников подключают к системе дистанционного обучения, в которой они выполняют домашние задания и при необходимости повторяют пройденный материал. При выборе курса из сферы IT стоит обращать внимание именно на стоимость часа. В среднем же по городу нормальная стоимость составляет от 5 до 10 тысяч в месяц. Дорого или дешево — это зависит от состава семьи, финансовых возможностей, количества детей, а также от того, какое это будет обучение — групповое или индивидуальное. Также при выборе секции не стоит забывать, что в стоимость нужно закладывать затраты на соревнования и экипировку.



Также эксперт добавила: при наличии у заведения лицензии учебу можно оплатить материнским капиталом, а также получить налоговый вычет за образование. И людей, которые используют эту возможность, становится все больше.

Для души или для будущего

Все кружки должны так или иначе немного подталкивать к будущей профессии, считает Ольга Афанасьева. Оптимально, если бы у родителей и детей совпадали взгляды, в каком направлении двигаться. Но не всегда так происходит, поэтому в любом случае посещение кружков для всестороннего общего развития — это хорошо, так как работает еще и на развитие гибких навыков (soft skills).



— Мы принимаем в детский центр детей с 10 лет, но и ребята постарше приходят на экскурсии на производство, общаются там с нашими молодыми специалистами, которые рассказывают о своем пути выбора профессии, — рассказывает Ольга Афанасьева. — Нередки истории из серии «все ребята вокруг пошли на экономиста, а я — на инженера, уже возглавляю отдел и понимаю, что востребован». После вуза обучение для сотрудников не заканчивается: в научно-образовательном центре можно получить дополнительное образование, а также повысить уровень высшего образования в аспирантуре Обуховского завода.



— Безусловно, каждое умение и навык, полученные в детстве, помогают во взрослой жизни, — добавил Артем Аницоев. — Все программы секций и кружков, в первую очередь направлены на всестороннее развитие ребенка: память, внимание, мышление, мелкая и крупная моторика, сила воли, активность, социализация, раскрепощение, вера в себя и многое другое. Но бывает и так, что обычное детское увлечение становится основополагающим для выбора будущей профессии. Например, ребенок с детства увлекался рисованием и стал в итоге дизайнером или иллюстратором. Таких примеров достаточно. Поэтому важно уметь подмечать то, что искренне интересует детей, а также заниматься их разносторонним развитием. Ведь кто знает, как и где нам пригодятся эти знания?

— Занятия у нас напрямую связаны с будущей профессией, — продолжила Мария Батаковская. — Мы даем возможность попробовать себя, и некоторые дети, обучаясь в Академии информатики, понимают, что хотят быть не программистами, а графическими дизайнерами или сисадминами. На выбор будущей профессии кружок, несомненно, влияет. Профили и специализации в школах раньше были с 9-го класса, теперь они появляются раньше. Дети оказываются в ситуации, в которой пробовать разные сферы деятельности и определиться со специализацией надо до 5-го класса.



— Хороший результат кружка — понимание, хочешь ты этим заниматься или нет. И даже ответ «нет» — хороший результат: ведь ты отсек вариант, — считает Юлия Михайлова. — Основная масса кружков не готовят, а, скорее, занимают ребенка, чтобы развить его в общем плане. Наша школа с программой, рассчитанной на 7 лет, закладывает определенные ценности: мы показываем, как зарабатывать деньги, учим нетворкингу, самопрезентации, вообще коммуникации. Мы даем понимание, и если в будущем ребенок хочет запустить проект, у него уже будут модель и отработанные шаги, чтобы действовать самостоятельно. Это анализ конкурентов, составление бюджетов, расходы и доходы. Если 20 лет назад считалось, что 70% руководителей нужны софт скиллс, а теперь речь идет о 93%. Мы учим детей собрать команду и не просто классно делать продукт, но и продавать его.

