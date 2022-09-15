Шенгенский занавес

О-па! О-па!

О где же, где же ты, Европа?

Смотрю задумчиво в окно,

Но заколочено оно.

Юрий Шевчук

Выражение «железный занавес» первым придумал не Уинстон Черчилль. Он, конечно, использовал его в знаменитой Фултоновской речи в 1946 году. В то же время первенство принадлежит не ему, а русскому философу Василию Розанову. Осенью 1918-го он писал: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес». Между занавесами тех лет общее то, что опускались они со стороны России, а не Запада.



В 2022 году занавес снова опускается. Однако в этот раз за веревки спускового механизма первым взялся Запад. Понятно, что совсем не беспричинно, но, тем не менее, факт есть факт. Что касается конкретных событий в этой сфере, то «Фонтанка» регулярно информирует о них читателя весьма подробно.

Что имеем на сегодняшний день? Есть согласованная позиция стран ЕС, существенно затрудняющая получение туристических виз, и две особые позиции. Первую из них заняли семь стран — Эстония, Латвия, Литва, Польша, Дания, Нидерланды и Бельгия полностью прекратили их выдачу. В рамках этой семерки есть особо жесткая позиция балтийских стран и Польши, которые запретили обладателям шенгенских виз въезд на их территорию по суше. Хотя пока их держатели могут въехать в Финляндию и далее, к примеру, на пароме в Таллин или, скажем, вылететь самолетом в Вильнюс.



Этот тренд на огораживание России подхватили и другие страны. Португалия не выдает инвестиционные ВНЖ владельцам российских паспортов. По факту. В январе еще выдавала. Министр иностранных дел Черногории предложил отменить для них безвизовый режим. Аналогичное требование выдвинула грузинская оппозиция. Поступают сообщения с грузинской границы, что пересечь ее стало не так просто. Иногда отказывают даже тем, кто жил в стране несколько лет.

Теперь о сути. Для начала оценим происходящее с позиции верховенства права. Страны, точно так же, как и семьи, вправе приглашать к себе в гости или не приглашать. В результате верховенству праву отвечают: а) прекращение выдачи новых виз; б) временных ВНЖ и их продления. А вот аннулировать действующие визы и ВНЖ можно только по серьезным основаниям. Таким образом, запретившие сухопутный въезд как-то не очень правовое решение приняли. По сути, все граждане РФ попали в санкционный список, который ранее распространялся только на «особо заслуженных».



Насколько же разумен новый порядок? Рассмотрим ситуацию с той стороны. Аргумент об опасности россиян предполагает, что в потоке туристов затеряются новые любители лицезреть шпили. Если их по номерам загранпаспортов вычисляют журналисты, то что делают спецслужбы соответствующих стран? С глобальным потеплением борются? Несерьезный довод.

Что-то там о рванувших за рубеж толпах, которые перегружают транспортную и прочую инфраструктуру и, главное, таким образом санкции обходят. Вроде как с эстонской стороны об этом слышали. Да, в силу санкций на авиасообщение Таллин стал после отмены ковидных ограничений точкой доступа в Европу. И не только. В летний сезон авиабилеты из Таллина в любимую россиянами Анталию у лоукостеров стоили раза в три-четыре дешевле, чем, например, из Петербурга. Теперь этот поток перехватят финские аэропорты. Понятно, что если бы всеми странами ЕС было решено не выдавать новых виз, то он сам собой вскоре бы полностью пересох. И нарушать принцип верховенства права не потребовалось бы.



Попутно заметим, что это пересыхание стало уже заметным из-за пандемии ковида. За новыми визами во время локдаунов и прочих ограничений не обращались, а у старых сроки истекали. Недавно Левада-центр (внесен в реестр иноагентов) провел исследование касательно выезда за границу. В августе нынешнего года в течение последних 12 месяцев туда выезжали лишь 5% опрошенных (в апреле 2018 г. аналогичная цифра была 11%). Да это ведь всякая разная заграница: и Казахстан, и Грузия, и Турция и т.п. Не только Европа. В апреле 2018 г. действующей визой (не обязательно шенгенской) обладали 40% владельцев загранпаспортов, в августе 2022 г. — только 18%.



Присутствовал в ограничении передвижения россиян и моральный аргумент. Собственно говоря, его и не скрывали. Впервые его выдвинул президент Зеленский в одном из своих ежедневных обращений к народу Украины. Суть его была в том, что российские граждане веселятся в Европе, пока в его стране такое творится. Нехорошо это. Тут предположу гипотезу: вряд ли у президента Украины не было иных забот, кроме как беспокоиться о шастающих по европейским курортам россиянах. Возможно, попросили.

Кто? Вероятно, Эстония, помощь которой Украине в относительном измерении (в процентах к ВВП) превышает помощь всех прочих стран. Тем более что сразу за Зеленским тему виз активно подхватили эстонские политики. Смысл? Ну, одно дело, когда Украина первая. Можно сказать, обратилась за поддержкой в этом вопросе. Однако очень сомневаюсь, что Украине что-то даст запрет на пересечение балтийских и польских границ обладателями российских паспортов.



И, наконец, самый смешной аргумент. Лишенные шенгенских виз россияне надавят на собственное правительство. Естественно, в нужном для Запада направлении. Те, кто его выдвигает, ничего не понимают в положении дел в современной России. Часть регулярно путешествующих на Запад обладателей этих виз действительно ментально не столь лояльны Кремлю, как остальное население. Но занавес по инициативе оттуда направляет их раздражение не против Кремля, а совсем в другую сторону. Его опускание выполнило работу, от которой российская власть пока воздерживалась. Да еще, как выражаются экономисты, с внешним полезным для нее эффектом.

Если уж как-то хотели этим запретом хоть чуток подгадить России, то его надо было ввести только для государственных служащих. В российском сословном обществе эта категория легко вычисляется при решении визового вопроса. Тогда запрет на получение шенгенских виз для всех остальных был бы быстро наложен изнутри. И вот тут у российских западников собственная и так не слишком любимая власть стала бы еще менее любимой. В практическом плане это ничего бы не дало, но и консолидации обществу не добавило бы.



Могу также напомнить, что изолированные общества — довольно устойчивые. Иран, Куба, не говоря уже о Северной Корее. В условиях нарастающих экономических трудностей из-за экономических санкций более-менее свободный выезд усиливал бы неудовлетворенность привыкших за годы к товарному и прочему изобилию. Благодаря зримому и в буквальном смысле осязаемому контрасту. СССР ослабили не диссиденты, а зарубежные фильмы, на просмотрах которых зрители переживали не столько за судьбы героев, сколько за то, что у них и близко нет таких домов, машин, полных продуктов магазинов и пр.

Если бы российская власть обладала бы хоть каплей юмора, то она бы назвала какую-нибудь ИК Шенгенской зоной. И перевоспитывала бы там особо рьяно рвущихся к шенгенским визам. А так за нее многое сделали. И будет у нас одна большая зона. С открытой калиткой в Стамбул. Пока.

Андрей Заостровцев

