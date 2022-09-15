США хотят оказать давление на банки Турции, подключившиеся к системе «Мир»

США и Евросоюз намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Как стало известно 15 сентября, об этом пишет газета Financial Times.

Речь идет и о турецких банках, которые подключились к российской платежной системе «Мир». В публикации говорится, что США сосредоточат на них внимание. Также ЕС намерен отправить делегацию в Турцию, чтобы напрямую заявить об опасениях относительно обхода Россией санкций.