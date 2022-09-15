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    Циклон будет по-разному воздействовать на погоду Петербурга. Вечером ждите грозу

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    Циклон неоднороден. В четверг Петербург испытает на себе разные его проявления: сначала тёплый сектор, потом холодный. Впрочем, температура понизится не сильно.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 сентября днём ожидается умеренный дождь, а вечером местами гроза. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 8–10 градусов, днём составит 12–14.

    «Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует североатлантический циклон, причем днём регион будет ощущать влияние его тёплого сектора, а вечером окажется на пути холодного атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди. <...>Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст., что существенно ниже нормы», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Это типичная погода для середины сентября в Петербурге, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает паcмурно, от 6 до 16 градусов в течение суток. Самое холодное 15 сентября выдалось в 1993 году, когда днём столбик термометра опустился до плюс 2 градусов. А самое тёплое — в 1976 году, плюс 22.

    В ближайшие пару дней в регионе сохранится примерно такая же погода.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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