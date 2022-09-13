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    Боевые действия на Украине

    Шольц и Путин полтора часа обсуждали Украину. Канцлер ФРГ призвал к дипломатии

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    Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как сообщает 13 сентября пресс-служба немецкого кабмина, беседа заняла 90 минут, в основном говорили о ситуации на Украине.

    Канцлер ФРГ призвал российского лидера «как можно скорее» найти дипломатическое решение украинского конфликта, основанное на прекращении огня. Также он отметил, что любые шаги Москвы по «аннексии» «не останутся без ответа и не будут признаны».

    Затронули лидеры и ситуацию на Запорожской АЭС. Шольц призвал «избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры», рекомендованные МАГАТЭ.

    Касаясь продовольственной проблематики, Шольц подчеркнул важность стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и попросил Путина «не дискредитировать соглашение и впредь выполнять его в полном объеме».

    Шольц и Путин поговорили впервые с 28 мая. Они условились поддерживать контакты.

    Ранее Владимир Путин выразил недовольство реализацией стамбульских соглашений. По его словам, Россию «просто кинули», так как зерно по итогу пошло не в бедные страны, а в Европу. Позже он привел цифры, согласно которым отправились в беднейшие страны (Йемен и Джибути) всего 3% вывезенной пшеницы, а большинство ушло в Евросоюз.

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