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    «У нас каждый ход записан». Путин считает, что беднейшие страны должны получать больше украинского зерна

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    Беднейшие страны получили всего 3% украинского зерна, которое было вывезено по Черному морю в рамках стамбульской сделки. Об этом 9 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета Безопасности страны.

    По его словам, страны Запада «подвергают сомнению» его слова о том, что большинство зерна идет богатым странам. «У нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет», — подчеркнул Путин.

    Президент России привел данные, согласно которым из 87 кораблей с зерном 32 остались в Турции, он отметил, что «это абсолютно нормально, потому что Турция — страна организатор» процесса. Еще три судна направились в Южную Африку, столько же — в Израиль, семь — в Египет, 30 — в ЕС. И только два корабля отправились в беднейшие страны (Йемен и Джибути): «Это 60 тысяч тонн и всего 3%».

    «Мы, конечно, не можем влиять на этот процесс, куда продовольствие идет, но в целом все-таки считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны. Просил бы наше министерство иностранных дел из этого исходить», — добавил Путин.

    Ранее российский лидер выразил недовольство реализацией стамбульских соглашений. По его словам, Россию «просто кинули», так как зерно по итогу пошло не в бедные страны, а в Европу. Президент Турции Реджеп Эрдоган согласился с этим утверждением и заявил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с Владимиром Путиным.

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