«У нас каждый ход записан». Путин считает, что беднейшие страны должны получать больше украинского зерна

Беднейшие страны получили всего 3% украинского зерна, которое было вывезено по Черному морю в рамках стамбульской сделки. Об этом 9 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета Безопасности страны.



По его словам, страны Запада «подвергают сомнению» его слова о том, что большинство зерна идет богатым странам. «У нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет», — подчеркнул Путин.

