«Путин прав». Эрдоган согласился, что украинское зерно идет не в бедные страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с проблемой касательно того, что зерно с Украины идёт не в бедные страны, а в основном в развитые. Ранее об этом сказал президент России Владимир Путин.
«Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые. Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России», — сказал он 8 сентября во время пресс-конференции в Загребе (цитата по ТАСС).
Эрдоган добавил, что намерен обсудить ситуацию с Путиным в Самарканде.
Накануне российский президент заявил, что сделка со странами Запада по вывозу зерна с Украины, по которой РФ разблокировала черноморские порты, оказалась обманом. Глава государства отметил, что западные страны давили на Россию под предлогом обеспечения продовольствием беднейших стран, но эти государства не получили зерно, так как оно ушло в Европу. «Это просто надувательство. Хамское и наглое отношение к партнерам, ради которых якобы это все делалось», — сказал он.