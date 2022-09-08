«Путин прав». Эрдоган согласился, что украинское зерно идет не в бедные страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с проблемой касательно того, что зерно с Украины идёт не в бедные страны, а в основном в развитые. Ранее об этом сказал президент России Владимир Путин.



«Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые. Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России», — сказал он 8 сентября во время пресс-конференции в Загребе (цитата по ТАСС).

