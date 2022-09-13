Джейсон Вурхиз, ты ли это? В Москве установили необычную скульптуру к юбилею Владислава Третьяка

В «Парке легенд» перед Музеем хоккейной славы в Москве появилась необычная скульптура — хоккеист замер в стойке, ожидая броска противника. Её изготовили к 70-летию Владислава Третьяка, президента Федерации российского хоккея.

В пресс-службе группы компаний «Курганстальмост», на одном из дочерних предприятий которой была выполнена статуя, 13 сентября объяснили, что такой сюрприз был сделан неслучайно.

«Побывав на «Русской классике» в январе 2018 года, Владислав Третьяк с удовольствием фотографировался именно с этой скульптурой вратаря, установленной в Ледовом дворце имени Н.В. Парышева. Поэтому и было решено к юбилею президента Федерации хоккея России преподнести именно такой символический подарок», — рассказали там.

Фотографии скульптуры, распространившиеся в социальных сетях, вызвали неоднозначные реакции. Хоккеиста сравнили с чудовищем и с Джейсоном Вурхизом — маньяком из серии фильмов «Пятница 13-е». Кого-то его внешний вид не испугал, скорее вдохновил на творчество:

Таюсь в подворотне, стою на воротах,



Как гордый вратарь, несказанный Третьяк.



И жду, не пройдет ли зазноба в колготах.



Осыплю цветами, ведь я — добрый маньяк.



Сам Третьяк отреагировал на подарок позитивно. По его словам, скульптура получилась оригинальной и может заинтересовать юных спортсменов.



«Очевидно, что образ навеян голкиперами 60–70-х годов прошлого века, потому что экипировка из тех времен. Но я бы попросил всех болельщиков и любителей хоккея не сравнивать эту статую с конкретными вратарями той эпохи», — сказал он (цитата по Sports.ru).

