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    Начинается строительство обхода для Мурино, идущего от Пискарёвского проспекта

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    Начинается строительство нового автомобильного выезда из восточной части Мурино и Нового Девяткино. Ленинградская область заключила контракт на прокладку дороги, которая продолжит Пискарёвский проспект до Токсовского шоссе за Кузьмолово. Об этом 12 сентября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

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    Участок длиной около 6,5 километра примет на себя транзитный транспорт с Токсовского шоссе внутри Мурино и Нового Девяткино. Это улучшит транспортную и экологическую обстановку в жилых кварталах. Его планируется построить до конца 2026 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

    «Особая сложность при проектировании дороги состояла в том, что ее трассировка частично проходит по землям Ржевского полигона. Область смогла договориться с Министерством обороны, а затем завершить проектирование и получить инфраструктурный кредит из федерального бюджета на стройку», — рассказал глава комитета Денис Седов.

    Это уже третий большой дорожный проект, который область будет реализовывать в рамках инфраструктурных кредитов. Летом «Ленавтодор» заключил контракты на дальнейшую реконструкцию Колтушского шоссе от Суоранды в сторону Колтушей и стройку развязки с Мурманским шоссе в Кудрово, что добавит выездов молодому городу и обеспечит подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу.

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