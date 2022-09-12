Начинается строительство обхода для Мурино, идущего от Пискарёвского проспекта

Начинается строительство нового автомобильного выезда из восточной части Мурино и Нового Девяткино. Ленинградская область заключила контракт на прокладку дороги, которая продолжит Пискарёвский проспект до Токсовского шоссе за Кузьмолово. Об этом 12 сентября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.
Участок длиной около 6,5 километра примет на себя транзитный транспорт с Токсовского шоссе внутри Мурино и Нового Девяткино. Это улучшит транспортную и экологическую обстановку в жилых кварталах. Его планируется построить до конца 2026 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
«Особая сложность при проектировании дороги состояла в том, что ее трассировка частично проходит по землям Ржевского полигона. Область смогла договориться с Министерством обороны, а затем завершить проектирование и получить инфраструктурный кредит из федерального бюджета на стройку», — рассказал глава комитета Денис Седов.