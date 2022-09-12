На Гран-при по фигурному катанию впервые выступила трансгендер

Впервые в истории на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров выступила трансгендер. 14-летняя бразильская фигуристка Мария Рейкдаль приняла участие на этапе в Риге в соревнованиях среди девушек, хотя родилась она мальчиком.
В итоге Рейкдаль заняла 33-е место из 34 возможных.
Изначально мальчика звали Жоао. В возрасте 6 лет его усыновила однополая мужская пара — тренеры по фигурному катанию. Вскоре они выяснили, что Жоао считает себя девочкой, и после консультаций с психотерапевтом ему дали имя Мария Хоакина. С 12 лет ей разрешили принимать гормональные препараты.
«Я хочу, чтобы люди поняли, что я девушка. Даже если в моих документах где-то написано Жоао, то я все равно знаю, что я девушка», — заявила Жоао.
Напомним, что в 2021 года на Олимпиаде в Японии впервые выступил другой трансгендер — Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Рожденная мужчиной, она изменила пол на женский и добилась права принять участие в Играх, однако завалила все три попытки поднять штангу.