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    В Петербурге на Краснопутиловской грузовик насмерть сбил велокурьера

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    Несовместимые с жизнью травмы получил сотрудник службы доставки в результате аварии в Московском районе Петербурга 11 сентября. Мужчину на велосипеде не заметил водитель грузовика.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 31-летний водитель грузового «Вольво» сбил доставщика еды на перекрёстке улиц Кубинской и Краснопутиловской в 18:45. Курьер ехал на велосипеде, до приезда скорой он скончался. Документов при себе у мужчины не оказалось, на вид ему около 30 лет.

    «Устанавливается личность погибшего. Сотрудники дорожной полиции выясняют все детали происшествия», — рассказали в ведомстве.

    В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидец пишет, что фура, перестраиваясь, сбила велосипедиста, оказавшегося в «слепой зоне».

    «Мы мимо проезжали, растерянный водитель к нам подошёл и просил в скорую позвонить. Сказал, что не заметил его», — добавляет подписчица паблика.

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