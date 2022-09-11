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    Макрон призвал Путина как можно скорее прекратить военную операцию на Украине

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    Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал его как можно скорее прекратить военную на Украине, а также восстановить территориальную целостность и суверенитет страны. Об этом вечером 11 сентября сообщили в Елисейском дворце.

    «Он [Макрон] осудил продолжающуюся российскую военную операцию на Украине и напомнил о своём требовании как можно скорее прекратить её и начать переговоры», — говорится в сообщении (цитата по РБК).

    «Фонтанка» писала, что очередной телефонный разговор Путина и Макрона состоялся в воскресенье, 11 сентября, по инициативе французского лидера.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако чем больше процесс откладывается, тем сложнее сторонам будет договориться.

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