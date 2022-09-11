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    Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но дальше будет сложнее

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    Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако чем больше процесс откладывается, тем сложнее будет договориться, заявил 11 сентября в эфире телеканала «Россия 1» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Он сообщил, что официальную позицию Кремля Путин донёс на встрече с главами фракций в Госдуме. «Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об украинской «истории», что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — отметил Лавров.

    Напомним, ранее о готовности Кремля к переговорам с Киевом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Также глава МИД РФ сообщил, что не видит проблем для участия президента Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии.

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