Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но дальше будет сложнее

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако чем больше процесс откладывается, тем сложнее будет договориться, заявил 11 сентября в эфире телеканала «Россия 1» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он сообщил, что официальную позицию Кремля Путин донёс на встрече с главами фракций в Госдуме. «Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об украинской «истории», что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — отметил Лавров.

