Лавров прокомментировал возможное участие Путина в саммите G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что не видит проблем для участия президента Владимира Путина в саммите G20.



«Я не вижу никаких проблем, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит G20, — заявил Лавров 11 сентября в эфире телеканала «Россия 1». — Мы никогда не уходим от контактов. Те, кто хочет продолжать с нами диалог, всегда могут это сделать».



По словам министра иностранных дел России, все обращения западных лидеров по поводу контактов с Путиным «всегда встречают понимание и согласие».

