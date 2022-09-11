    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, вос

    764мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.47eur60.86
    Выборы в ПетербургеКуда пойти на выходныхВ Европу на автобусеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Лавров прокомментировал возможное участие Путина в саммите G20

    3456
    18 комментариев

    Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что не видит проблем для участия президента Владимира Путина в саммите G20.

    «Я не вижу никаких проблем, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит G20, — заявил Лавров 11 сентября в эфире телеканала «Россия 1». — Мы никогда не уходим от контактов. Те, кто хочет продолжать с нами диалог, всегда могут это сделать».

    По словам министра иностранных дел России, все обращения западных лидеров по поводу контактов с Путиным «всегда встречают понимание и согласие».

    Напомним, ранее Индонезия пообещала обеспечить безопасность Путина на G20 и предложила помочь организовать его встречу с Зеленским.

    Саммит G20 пройдёт предстоящей осенью на Бали. Туда приглашён и российский президент.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close