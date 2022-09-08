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    Индонезия обещает обеспечить безопасность Путина на G20 и предлагает организовать встречу с Зеленским

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    Индонезия обязуется обеспечить безопасность президента РФ Владимира Путина на саммите G20. Об этом посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил на полях ВЭФ в интервью РИА Новости 8 сентября.

    «Как страна, принимающая саммит G20 в этом году, конечно, мы предоставим гарантии безопасности для всех участников. Индонезия много раз принимала у себя международные встречи — АТЭС, АСЕАН, Восточноазиатский саммит и другие. Конечно же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие», — сказал Таварес.

    Кроме того, по его словам, Индонезия готова организовать встречу президента РФ Путина и президента Украины Зеленского на полях саммита G20, «это прекрасная возможность».

    «Это было бы отлично — площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе. К сожалению, переговоры прекратились какое-то время назад. Но Индонезия поддерживает усилия Турции по переговорам, которые проходили ранее», — отметил Таварес.

    Он также рассказал в интервью, что на встрече G20 не планируется обсуждать «потолок цен» на российскую нефть.

    «Мы слышали об идее введения потолка цен. Предельная цена предназначена для покупателей. Не знаю, примет ли Россия такое предложение о потолке цен, хотя я не уверен в этом. Если нас заинтересует российская нефть или газ, мы будем вести переговоры с Россией», — заверил посол Индонезии в России.

    Саммит G20 пройдёт предстоящей осенью на Бали. Туда приглашён и российский президент Путин.

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