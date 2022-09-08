Индонезия обещает обеспечить безопасность Путина на G20 и предлагает организовать встречу с Зеленским

Индонезия обязуется обеспечить безопасность президента РФ Владимира Путина на саммите G20. Об этом посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил на полях ВЭФ в интервью РИА Новости 8 сентября.

«Как страна, принимающая саммит G20 в этом году, конечно, мы предоставим гарантии безопасности для всех участников. Индонезия много раз принимала у себя международные встречи — АТЭС, АСЕАН, Восточноазиатский саммит и другие. Конечно же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие», — сказал Таварес.



Кроме того, по его словам, Индонезия готова организовать встречу президента РФ Путина и президента Украины Зеленского на полях саммита G20, «это прекрасная возможность».

«Это было бы отлично — площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе. К сожалению, переговоры прекратились какое-то время назад. Но Индонезия поддерживает усилия Турции по переговорам, которые проходили ранее», — отметил Таварес.

Он также рассказал в интервью, что на встрече G20 не планируется обсуждать «потолок цен» на российскую нефть.

