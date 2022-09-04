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    Песков заявил о готовности Кремля к переговорам с Киевом

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    Москве есть о чем говорить с украинским лидером Владимиром Зеленским — в частности, о том, как именно будут выполняться условия России при урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» 4 сентября.

    «Конечно. О том, как будут выполняться наши условия», — сказал Песков, отвечая на вопрос Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Также он утвердительно ответил на вопрос, сохраняет ли Москва прежние условия.

    «Безусловно», — заявил Песков.

    Он выразил мнение, что конфликт России и ЕС с США закончится переговорами.

    «Любая конфронтация заканчивается разрядкой, любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров. Так будет и на этот раз. Произойдет это вряд ли рано, да, скорее, поздно, но все-таки произойдет», — отметил пресс-секретарь.

    Другое дело, что к этому моменту РФ уже будет иметь бесценный опыт.

    «Не то что на наших условиях, но таким образом, чтобы наши интересы никак не страдали. И будем иметь эту твердость. У меня нет никакого сомнения», — подчеркнул представитель Кремля.

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