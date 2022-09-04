Песков заявил о готовности Кремля к переговорам с Киевом

Москве есть о чем говорить с украинским лидером Владимиром Зеленским — в частности, о том, как именно будут выполняться условия России при урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» 4 сентября.



«Конечно. О том, как будут выполняться наши условия», — сказал Песков, отвечая на вопрос Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин».



Также он утвердительно ответил на вопрос, сохраняет ли Москва прежние условия.

