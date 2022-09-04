Песков заявил о готовности Кремля к переговорам с Киевом

Москве есть о чем говорить с украинским лидером Владимиром Зеленским — в частности, о том, как именно будут выполняться условия России при урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» 4 сентября.
«Конечно. О том, как будут выполняться наши условия», — сказал Песков, отвечая на вопрос Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин».
Также он утвердительно ответил на вопрос, сохраняет ли Москва прежние условия.
«Безусловно», — заявил Песков.
Он выразил мнение, что конфликт России и ЕС с США закончится переговорами.
«Любая конфронтация заканчивается разрядкой, любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров. Так будет и на этот раз. Произойдет это вряд ли рано, да, скорее, поздно, но все-таки произойдет», — отметил пресс-секретарь.
Другое дело, что к этому моменту РФ уже будет иметь бесценный опыт.
«Не то что на наших условиях, но таким образом, чтобы наши интересы никак не страдали. И будем иметь эту твердость. У меня нет никакого сомнения», — подчеркнул представитель Кремля.