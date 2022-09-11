В Петербурге «Красный треугольник» второй раз за месяц напомнил о себе пожаром

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на территории «Красного треугольника» в ведомство поступил в 19:45. Внимания пожарных требовал четырёхэтажный корпус на набережной Обводного канала, 134 — 138. В неэксплуатируемом здании по всей площади горело помещение в 15 квадратных метров.

Гордость петербургской краснокирпичной архитектуры снова горела в Адмиралтейском районе города вечером 11 сентября. Культовая заброшка настолько хорошо знакома пожарным, что впору водить экскурсии.

Тушили мусор, уточнили в пресс-службе. Восемнадцать пожарных в составе четырёх расчётов работали до восьми часов вечера, пострадавших нет.

С последнего выезда по этому адресу не прошло и месяца. Судя по релизам ведомства, вечером 20 августа потребовались полчаса и 25 сотрудников, чтобы разобраться с горевшим хламом на четвёртом этаже здания.

В июле также не обошлось без пожаров, в июне работали пять раз, один — по повышенному номеру сложности.

Подробный разбор, что кому принадлежит на территории легендарного завода, читайте в материале «Разбежались по углам. Владельцы «Красного треугольника» не сходятся в вопросе его будущего». Об опасностях корпусов, которые городские власти в очередной раз пообещали превратить в город-сад, мы рассказывали здесь.