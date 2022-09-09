Высокопрочную сталь и комплекс для испытаний оборудования покажут на Петербургском газовом форуме

Так, Нижегородский завод 70-летия Победы представит макет комплекса для испытаний на прочность и герметичность оборудования для подводной добычи углеводородов. Помимо этого Долгопрудненское научно-производственное предприятие и Марийский машиностроительный завод покажут образцы различной запорной арматуры. Отдельные виды продукции для ПАО «Газпром» представят в зоне, посвященной импортозамещению в газовой отрасли.

Пять дочерних обществ АО «Концерн ВКО "Алмаз — Антей"» представят высокотехнологичную продукцию для топливно-энергетического комплекса на Петербургском международном газовом форуме с 13 по 16 сентября.

ООО «ВКО "Символ"» представит оборудование для нанесения и считывания флуоресцентной ударно-точечной маркировки, образцы изделий с уже нанесенной маркировкой, а также терминал сбора данных, промышленный планшет и беспроводной сканер.



От АО «Обуховский завод» гости увидят продукцию из высокопрочной коррозионностойкой супердуплексной стали марки Super Duplex 25Cr собственного производства, в том числе и образцы металлического порошка для горячего изостатического прессования.

— Мы уже разработали и изготовили оборудование для подводной добычи углеводородов, уникальный сборочно-испытательный комплекс, — отметил генеральный директор АО «Концерн ВКО "Алмаз — Антей"» Ян Новиков. — Также уже реализовано несколько проектов в области высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли. Концерн решает задачу по импортозамещению зарубежной продукции, уже сегодня предлагая целый ряд инновационных отечественных разработок.

