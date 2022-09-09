Высокопрочную сталь и комплекс для испытаний оборудования покажут на Петербургском газовом форуме

Пять дочерних обществ АО «Концерн ВКО "Алмаз — Антей"» представят высокотехнологичную продукцию для топливно-энергетического комплекса на Петербургском международном газовом форуме с 13 по 16 сентября.
Так, Нижегородский завод 70-летия Победы представит макет комплекса для испытаний на прочность и герметичность оборудования для подводной добычи углеводородов. Помимо этого Долгопрудненское научно-производственное предприятие и Марийский машиностроительный завод покажут образцы различной запорной арматуры. Отдельные виды продукции для ПАО «Газпром» представят в зоне, посвященной импортозамещению в газовой отрасли.
ООО «ВКО "Символ"» представит оборудование для нанесения и считывания флуоресцентной ударно-точечной маркировки, образцы изделий с уже нанесенной маркировкой, а также терминал сбора данных, промышленный планшет и беспроводной сканер.
От АО «Обуховский завод» гости увидят продукцию из высокопрочной коррозионностойкой супердуплексной стали марки Super Duplex 25Cr собственного производства, в том числе и образцы металлического порошка для горячего изостатического прессования.
— Мы уже разработали и изготовили оборудование для подводной добычи углеводородов, уникальный сборочно-испытательный комплекс, — отметил генеральный директор АО «Концерн ВКО "Алмаз — Антей"» Ян Новиков. — Также уже реализовано несколько проектов в области высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли. Концерн решает задачу по импортозамещению зарубежной продукции, уже сегодня предлагая целый ряд инновационных отечественных разработок.
Помимо этого глава концерна уточнил, что объем собственных средств компании, затраченных на создание испытательного центра на базе АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», составил около 900 млн руб.