«Они прошли экзамен». Как новички СКА спасли команду в первом матче сезона

Армейцы с Невы обошлись без пышных церемоний в честь первого домашнего матча. Организаторы ограничились песней-мемом «3 сентября» Михаила Шуфутинского и зажигательным танцем группы поддержки под удивительный микс песен We Will Rock You и Freestyler. В фойе можно было сфотографироваться с Кубком Харламова — главным призом Молодежной хоккейной лиги, который в прошлом сезоне выиграла команда «СКА-1946». Кроме того, всех без исключения болельщиков на их местах ждали фирменные футболки СКА. А дальше начался сам хоккей.