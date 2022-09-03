«Они прошли экзамен». Как новички СКА спасли команду в первом матче сезона

Фото: скрин .championat.com Поделиться Поделиться





СКА провел первый официальный матч в сезоне и чуть не упустил победу. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это было.

Перед стартом сезона СКА провел праздничную презентацию новой команды. Всего был представлен 41 игрок. Многовато с учетом стандартной заявки в 22 человек на игру, но, как отметил главный тренер Роман Ротенберг, ситуации в сезоне бывают разные.

Всего же команду летом покинули 19 хоккеистов. Им на смену пришло 14. Самыми высокооплачиваемыми новичками стали нападающие Дмитрий Яшкин, получающий по данным «Спорт-Экспресса», 77 млн, Дамир Жафяров (75 млн) и Николай Прохоркин (70 млн). У защитников зарплаты поскромнее — Алекс Грант, Андрей Педан и Михаил Пашнин получают по 45 млн. Вратарская линия получилась совсем бюджетной: 30 млн у Александра Самонова и 8 млн — у Дмитрия Николаева. Голкиперы пока выглядят самой слабой линией СКА. Кроме того, впервые за много лет среди вратарей армейцев нет легионера. Из доступных 900 млн рублей (потолок зарплат в КХЛ) свободными остаются около 51 млн, то есть возможности для усиления есть, хотя, казалось бы, ну куда еще.



Новый сезон в КХЛ стартовал сразу с нескольких сенсаций. «Трактор» уступил одной из самых бюджетных команд — «Северстали» (2:4), звездный «Ак Барс» проиграл изрядно обнищавшему за лето московскому «Динамо» (2:4), а чемпион 2021 года «Авангард» совсем уж неожиданно не справился со скромным «Витязем». При этом почти нигде ледовые арены не удалось заполнить хотя бы на 90 процентов. В Екатеринбурге на топовый матч «Автомобилист» — «Локомотив» пришло всего 2869 зрителей при вместимости в 5 570. На этом фоне Петербург сумел отличиться. Еще до стартового свистка матча СКА — «Салавата Юлаев» почти все места 12-тысячного Ледового дворца были заняты.



Армейцы с Невы обошлись без пышных церемоний в честь первого домашнего матча. Организаторы ограничились песней-мемом «3 сентября» Михаила Шуфутинского и зажигательным танцем группы поддержки под удивительный микс песен We Will Rock You и Freestyler. В фойе можно было сфотографироваться с Кубком Харламова — главным призом Молодежной хоккейной лиги, который в прошлом сезоне выиграла команда «СКА-1946». Кроме того, всех без исключения болельщиков на их местах ждали фирменные футболки СКА. А дальше начался сам хоккей.



Роман Ротенберг выпустил в первом звене нападающих Артема Федорова, Михаила Воробьева, Дмитрия Яшкина и защитников Степана Фальковского, Александра Никишина. Ворота вышел защищать Дмитрий Николаев. Ожидаемо в составе не оказалось Николай Прохоркина и Матвея Мичкова, которые продолжают восстанавливаться после травм.



СКА начал игру очень активно. Уже на 5-й минуте уфимцы удалились за выброс шайбы и почти сразу получили еще один штраф за подножку. Повозиться пришлось, но петербуржцам все-таки удалось реализовать двойное преимущество. Отличились новички: c передач Яшкина и Дамира Жафярова забил Федоров.



В первом периоде у уфимцев был шанс отыграться. Перед первым перерывом гости поймали петербуржцев на контратаке: Александр Кадейкин убежал один в ноль с вратарем, после чего армейцы нарушили правила и получили буллит в свои ворота. Исполнял штрафной бросок Александр Хмелевски, но переиграть Николаева он не смог.

Во втором периоде Хмелевский отличился еще раз: полез с кулаками на Захара Бардакова, но получил от того по полной программе. Тем не менее в штрафной бокс отправились оба.



Третий период получился самым богатым на события. Сначала СКА на 55-й минуте забил вторую. Сразу после вбрасывания в средней зоне Валентин Зыков убежал в атаку и бросил. Голкипер отбил, но отскок подкараулил Александр Волков и в касание отправил шайбу в ворота. Казалось, что с победителем матча уже все ясно, но гости проявили удивительную волю. Сначала Александр Кадейкин нагло оттолкнул за воротами СКА Хуснутдинова и, освободившись из-под опеки, отдал идеальный пас на Сергея Шмелева, который тут же сократил отставание. За три с половиной минуты до конца периода армейцы получили удаление за нарушение численного состава. Уфимцы реализовать большинство не смогли, но сразу же сняли вратаря и продолжили играть с численным преимущество в нападении. И это принесло им успех. Сравнял тот самый Хмелевский.



Для СКА такое развитие событий наверняка стало шоком: всего за несколько секунд до финала упустили преимущество в две шайбы. Но в овертайме петербуржцы не расклеились и сумели довести дело до победы. Дамир Жафяров, поймав передачу от Никишина, убежал один на один с вратарем и забил третий гол.



«У нас получилось нервное начало. Были ошибки в нашей зоне. Поэтому мы получали удаления, которые были не совсем нужны. Потом мы пришли в себя. Больше создавали моменты, держали шайбу», — прокомментировал итоги главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.



«Хорошая игра, но есть над чем работать. Нужно больше забивать, нужно лучше реализовывать свои моменты. Мы верим в наших вратарей. Мы верим в их потенциал. Как показал сегодняшний день, они способны выигрывать большие матчи. Что касается ошибки Хуснутдинова, он молодой, но уже является лидером команды в своем возрасте. В хоккее всегда случаются ошибки. Поэтому так важна игра всей пятерки. Даже если Марат ошибся, его должны были подстраховать. Всегда непросто начинать дома, особенно для новичков. Но сегодня они прошли этот экзамен», — подчеркнул главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Следующий матч СКА проведет также в Петербурге 5 сентября против «Барыса».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

