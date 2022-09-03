Послы Великобритании, ФРГ, США, Финляндии простились с Горбачевым

Представители иностранных государств 3 сентября посетили церемонию прощания с Михаилом Горбачёвым в Москве.
По данным RT, прибыл посол США Джон Салливан. ТАСС сообщает о том, что среди гостей была посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.
«Представители дипломатического корпуса стали съезжаться примерно с 11:30, когда приехали послы Греции, Финляндии и Чехии. Ближе к полудню прибыли послы: ФРГ — Геза Андреас фон Гайр, Великобритании — Дебора Броннет, США — Джон Салливан. Главы дипмиссий заходили в зал с букетами цветов, преимущественно темно-красными розами», — передаёт «Интерфакс».
Также, по данным «Фонтанки», с первым и единственным президентом СССР простился руководитель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Церемонию продлили. Как передаёт MSK1.RU, прощание с Михаилом Горбачевым должно было закончиться еще 40 минут назад, но люди продолжают приходить.
«Прощание уже должно было закончиться, но у нас информации о его завершении пока не было», — объяснили сотрудники МВД, работающие возле Колонного зала Дома Союзов.
Церемония проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве, онлайн-трансляцию смотрите на «Фонтанке». Среди гостей были замечены певица Алла Пугачева, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, телеведущий Дмитрий Киселев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.