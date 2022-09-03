Послы Великобритании, ФРГ, США, Финляндии простились с Горбачевым

Представители иностранных государств 3 сентября посетили церемонию прощания с Михаилом Горбачёвым в Москве.



По данным RT, прибыл посол США Джон Салливан. ТАСС сообщает о том, что среди гостей была посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.



«Представители дипломатического корпуса стали съезжаться примерно с 11:30, когда приехали послы Греции, Финляндии и Чехии. Ближе к полудню прибыли послы: ФРГ — Геза Андреас фон Гайр, Великобритании — Дебора Броннет, США — Джон Салливан. Главы дипмиссий заходили в зал с букетами цветов, преимущественно темно-красными розами», — передаёт «Интерфакс».