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    Послы Великобритании, ФРГ, США, Финляндии простились с Горбачевым

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    Представители иностранных государств 3 сентября посетили церемонию прощания с Михаилом Горбачёвым в Москве.

    По данным RT, прибыл посол США Джон Салливан. ТАСС сообщает о том, что среди гостей была посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.

    «Представители дипломатического корпуса стали съезжаться примерно с 11:30, когда приехали послы Греции, Финляндии и Чехии. Ближе к полудню прибыли послы: ФРГ — Геза Андреас фон Гайр, Великобритании — Дебора Броннет, США — Джон Салливан. Главы дипмиссий заходили в зал с букетами цветов, преимущественно темно-красными розами», — передаёт «Интерфакс».

    Также, по данным «Фонтанки», с первым и единственным президентом СССР простился руководитель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

    Церемонию продлили. Как передаёт MSK1.RU, прощание с Михаилом Горбачевым должно было закончиться еще 40 минут назад, но люди продолжают приходить.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
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    «Прощание уже должно было закончиться, но у нас информации о его завершении пока не было», — объяснили сотрудники МВД, работающие возле Колонного зала Дома Союзов.

    Церемония проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве, онлайн-трансляцию смотрите на «Фонтанке». Среди гостей были замечены певица Алла Пугачева, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, телеведущий Дмитрий Киселев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

    Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни вечером 30 августа в Центральной клинической больнице Москвы. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной.

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