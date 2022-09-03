Очередь желающих проститься с Горбачёвым растёт

Сотни людей утром 3 сентября пришли проститься с Михаилом Горбачевым, бывшим президентом СССР. Несут цветы и траурные венки. Очередь растёт.
Как сообщает MSK1.RU, двери Колонного зала Дома союзов открыты, но людей пускают внутрь маленькими партиями. Посетители движутся ко входу по специальным коридорам, всех проверяют с помощью рамок-металлоискателей.
Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни вечером 30 августа в Центральной клинической больнице Москвы. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной. Церемония прощания проходит сегодня в Колонном зале Дома союзов в Москве, онлайн-трансляцию смотрите на «Фонтанке».