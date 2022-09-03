Россия прощается с Михаилом Горбачевым: пришли Медведев и Пугачева, у входа полиция задерживает людей

Церемония прощания с Михаилом Горбачевым должна была закончиться еще 40 минут назад, но люди продолжают приходить.

- Прощание уже должно было закончиться, но у нас информации о его завершении пока не было, - уточнили сотрудники МВД, работающие возле Колонного зала Дома союзов.