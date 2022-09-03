Россия прощается с Михаилом Горбачевым: пришли Медведев и Пугачева, у входа полиция задерживает людей

Сегодня, 3 сентября, Россия прощается с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он умер на
Михаил Горбачев был первым лицом СССР с 1985 по 1991 год
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Церемония прощания с Михаилом Горбачевым должна была закончиться еще 40 минут назад, но люди продолжают приходить.
- Прощание уже должно было закончиться, но у нас информации о его завершении пока не было, - уточнили сотрудники МВД, работающие возле Колонного зала Дома союзов.
В толпе желающих проститься с политиком мы встретили журналиста и радиоведущего Игоря Бунтмана.
Игорь Мещанев / MSK1.RU
Так сейчас выглядит очередь на прощение с Михаилом Горбачевым у Колонного зала на Большой Дмитровке.
Игорь Мещанев / MSK1.RU
Проститься с Горбачевым пришел композитор и продюсер Виктор Дробыш. Он рассказал, что Михаил Горбачев был простым человеком и мог зайти спеть с его подопечными на «Фабрике звезд».
— Он мог прийти на «Фабрику звезд» попеть с моими ребятами. Мог попросить познакомиться со Scorpions. Мне кажется, это важная и хорошая черта. Я был лично знаком с ним. Для меня это большое счастье. Обстановка там, конечно... Горе семьи, что могу сказать, — поделился Дробыш.
Игорь Мещанев / MSK1.RU
Корреспондент MSK1.RU продолжает работать на церемонии прощания с Михаилом Горбачевым. Он сообщил, что происходит там прямо сейчас.
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Церемонию прощания с Михаилом Горбачевым посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
— Он сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву, — сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
Вероятно, церемонию прощания с Михаилом Горбачевым придется продлить. Желающих попасть в Колонный зал стало еще больше.
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В Колонном зале происходит смена караула у гроба с Михаилом Горбачевым. Слева стоят венки, правее — гроб. Людям не дают задерживаться в зале, их сразу же просят пройти подальше.
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Ранее было заявлено, что церемония прощания будет проходить до 12 часов. Но поток желающих проститься с Михаилом Горбачевым не заканчивается. Очередь не становится меньше.
Народу меньше не становится — к Колонному залу продолжают приходить люди. Они говорят, что нужно простоять 1–1,5 часа в очереди, чтобы зайти в здание и попрощаться с Михаилом Горбачевым.
На церемонию прощания пришел политик Григорий Явлинский. В отличие от других медийных персон, он прошел через общий вход вместе со всеми людьми. Пресса сразу окружила, но кто-то успел пожать руку ему.
Игорь Мещанев / MSK1.RU
Люди продолжают приходить и встают в очередь. При этом многие уже смогли проститься с Михаилом Горбачевым и ушли.
Игорь Мещанев / MSK1.RU
У входа в Колонный зал полиция задержала женщину, которая на церемонию прощания пришла с оскорбительным плакатом.
На прощание с Михаилом Горбачевым пришли заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, телеведущий Дмитрий Киселев, певица Алла Пугачева и другие известные люди.
Mash / T.me
На церемонию прощания в Колонный зал Дома союзов люди идут с цветами и траурными венками.
Двери открыты. Но людей пускают внутрь здания маленькими партиями. А очередь из желающих проститься с Михаилом Сергеевичем продолжает расти — друг за другом выстроились сотни людей.
Людей возле Колонного зала становится больше. Они идут ко входу по специально организованным коридорам. И все проходят через рамки-металлоискатели.
Люди продолжают идти на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым. Мы поговорили с ними.
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
С заднего двора в Колонный зал заносят траурные венки.
Корреспондент MSK1.RU Дмитрий Толстошеев вышел в прямой эфир и показал, что сейчас происходит возле Колонного зала, и поговорил с людьми, которые пришли проститься с Михаилом Горбачевым.
Автор: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Возле Большого театра на пересечении Копьевского переулка и Щепкинского проезда очередь почти на 100 метров.
Игорь Мещванев / MSK1.RU
Люди подходят каждую минуту, собирается очередь. Только что открылись двери в Колонный зал, людей начинают пропускать внутрь.
Корреспондент MSK1.RU Дмитрий Толстошеев рассказал в нашем telegram-канале, что сейчас происходит в районе Колонного зала Дома союзов, где через 40 минут начнется церемония прощания с Михаилом Горбачевым.
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Начало церемонии прощания с Михаилом Горбачевым запланировано на 10 часов (по московскому времени), но люди уже начинают подходить.
На вход и выход организованы специальные коридоры.
В районе Колонного зала Дома союзов, где будет проходить церемония прощания с Михаилом Горбачевым, ограничено движение транспорта.
На Новодевичьем кладбище в Москве уже готова могила для погребения Михаила Горбачева. Его похоронят рядом с супругой Раисой Максимовной. Она умерла в 1999 году, тогда Михаил Сергеевич серьезно сдал, а указывая на место рядом с могилой жены, говорил: «Забронировано».
Сейчас на могиле Раисы Горбачевой установлена скульптура хрупкой девушки в длинном платье, которая печально смотрит на надгробную плиту с надписью: «Раиса Максимовна Горбачева 5.I.1932 — 20.IX.1999». Рядом — свежие цветы. Теперь эта могила станет семейной.
Показываем, как найти могилу Михаила и Раисы Горбачевых на Новодевичьем кладбище Москвы
Игорь Мещанев / MSK1.RU
Церемония прощания с Горбачевым пройдет в Колонном зале Дома союзов. Начало церемонии — 10:00. Изначально предполагалось, что она продлится четыре часа, но позднее пресс-служба «Горбачев-Фонда» сообщила, что торжественное прощание сократят до двух часов. Доступ в зал будет свободный.
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Их ответы смотрите в коротком видео.
Матвей Чевельча / MSK1.RU
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Корреспондент MSK1.RU побывал там и показал, что сейчас происходит возле дома в Москве, где жил Горбачев.