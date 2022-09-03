Пугачева и Медведев пришли проститься с Горбачевым

Многие известные личности решили проститься с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым.
В Колонный зал Дома союзов в Москве пришли певица Алла Пугачева, недавно вернувшаяся из Израиля, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, телеведущий Дмитрий Киселев, передаёт MSK1.RU.
Есть один задержанный. У входа в зал полиция остановила женщину с оскорбительным плакатом.
Как уже писала «Фонтанка», посетители несут цветы и траурные венки, очередь растёт. Людей пускают внутрь маленькими партиями. Онлайн-трансляцию с церемонии прощания смотрите на «Фонтанке».