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    Пугачева и Медведев пришли проститься с Горбачевым

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    7 комментариев

    Многие известные личности решили проститься с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым.

    В Колонный зал Дома союзов в Москве пришли певица Алла Пугачева, недавно вернувшаяся из Израиля, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, телеведущий Дмитрий Киселев, передаёт MSK1.RU.

    Фото: читатель «Фонтанки» Евгений
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    Есть один задержанный. У входа в зал полиция остановила женщину с оскорбительным плакатом.

    Как уже писала «Фонтанка», посетители несут цветы и траурные венки, очередь растёт. Людей пускают внутрь маленькими партиями. Онлайн-трансляцию с церемонии прощания смотрите на «Фонтанке».

    Фото: читатель «Фонтанки» Евгений

    Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни вечером 30 августа в Центральной клинической больнице Москвы. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной.

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