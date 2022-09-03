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    Прощание с Горбачевым

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    На прощание с Горбачевым приехал премьер-министр Венгрии

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    Среди тех, кто 3 сентября решил проститься с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Он сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву», — цитирует MSK1.RU заявление представителя венгерского правительства Золтана Ковача.

    RT сообщает, что Орбан уже простился с Горбачевым.

    Тем временем очередь желающих продолжает расти. Изначально церемонию предполагалось завершить около 12 часов, но, вероятно, её придётся продлить, пишет MSK1.RU.

    Прощание с Михаилом Горбачевым проходит 3 сентября в Колонном зале Дома союзов в Москве. Среди посетителей были замечены певица Алла Пугачева, недавно вернувшаяся из Израиля, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, телеведущий Дмитрий Киселев и другие знаменитости. Онлайн-трансляцию с церемонии смотрите на «Фонтанке».

    Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни вечером 30 августа в Центральной клинической больнице Москвы. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной.

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