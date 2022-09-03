На прощание с Горбачевым приехал премьер-министр Венгрии

Среди тех, кто 3 сентября решил проститься с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Он сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву», — цитирует MSK1.RU заявление представителя венгерского правительства Золтана Ковача.
RT сообщает, что Орбан уже простился с Горбачевым.
Тем временем очередь желающих продолжает расти. Изначально церемонию предполагалось завершить около 12 часов, но, вероятно, её придётся продлить, пишет MSK1.RU.
Прощание с Михаилом Горбачевым проходит 3 сентября в Колонном зале Дома союзов в Москве. Среди посетителей были замечены певица Алла Пугачева, недавно вернувшаяся из Израиля, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, телеведущий Дмитрий Киселев и другие знаменитости. Онлайн-трансляцию с церемонии смотрите на «Фонтанке».