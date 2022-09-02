В комздраве рассказали о количестве доступных талонов на вакцинацию от ковида в Петербурге

В течение ближайшего месяца для записи на вакцинацию от коронавируса в Петербурге доступно порядка 100 тысяч талонов, в том числе на выходные дни. В частности, на предстоящие выходные сейчас свободно около 1500 талонов, заявил 2 сентября председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



По словам главы комздрава, по субботам и воскресеньям в каждом районе города работает как минимум один пункт вакцинации. В крупных районах, где проживают сотни тысяч горожан, в выходные дни функционирует по несколько прививочных пунктов.

