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    COVID-19

    В комздраве рассказали о количестве доступных талонов на вакцинацию от ковида в Петербурге

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    В течение ближайшего месяца для записи на вакцинацию от коронавируса в Петербурге доступно порядка 100 тысяч талонов, в том числе на выходные дни. В частности, на предстоящие выходные сейчас свободно около 1500 талонов, заявил 2 сентября председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

    По словам главы комздрава, по субботам и воскресеньям в каждом районе города работает как минимум один пункт вакцинации. В крупных районах, где проживают сотни тысяч горожан, в выходные дни функционирует по несколько прививочных пунктов.

    На сегодняшний день в запасе имеется 657 142 дозы вакцины «Спутник V» и 720 доз «Спутник М». Кроме того, в ближайшее время по поликлиникам будет распределена вакцина «ЭпиВакКорона». Подробнее о том, где можно сделать ею прививку, читайте на «Фонтанке».

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