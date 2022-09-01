«Фонтанка» узнала, где в Петербурге предлагают вакцинироваться «святой водой» Роспотребнадзора

Вакцинироваться от коронавируса в Петербурге можно не только «Спутником V». В городе предлагают «ЭпиВакКорону» по 31 адресу.

Список из трех десятков адресов 1 сентября распространил городской комитет по здравоохранению. Это учреждения в Выборгском, Калининском, Кировском, Красносельском, Курортном, Невском, Приморском, Пушкинском, Красногвардейском и Центральном районах Петербурга. Посмотреть весь список можно здесь.