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    «Фонтанка» узнала, где в Петербурге предлагают вакцинироваться «святой водой» Роспотребнадзора

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    Вакцинироваться от коронавируса в Петербурге можно не только «Спутником V». В городе предлагают «ЭпиВакКорону» по 31 адресу.

    Список из трех десятков адресов 1 сентября распространил городской комитет по здравоохранению. Это учреждения в Выборгском, Калининском, Кировском, Красносельском, Курортном, Невском, Приморском, Пушкинском, Красногвардейском и Центральном районах Петербурга. Посмотреть весь список можно здесь.

    Почему препарат от Роспотребнадзора (разработка центра «Вектор») прозвали в народе «святой водой» и какие есть сомнения в его эффективности — читайте в материале «Фонтанки».

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