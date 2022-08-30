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    ЛСР подал иск к Водоканалу из-за задержки с подключением дома. Проблему подтверждают и другие застройщики

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    «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад» подал иск к Водоканалу Санкт-Петербурга из-за ситуации на Петровском острове. Как сообщает 47news, застройщик требует исполнить условия договора на подключение нового дома к сетям, который заключили еще 5 лет назад.

    По данным издания, с аналогичными проблемами — и в части самого подключения, и в части документального оформления — сталкиваются и другие застройщики. Сами они не настроены портить отношения с монополистом и отпугивать покупателей, так что комментарии дают крайне дипломатичные (за редким исключением). Однако справочная информация от компаний, предоставленная в отраслевую ассоциацию, подтверждает переносы сроков.

    Напомним, процедура подключения новостроек и выдачи соответствующих документов в последнее время стала фигурировать в фабуле нескольких уголовных дел. По версии следствия, сотрудники Водоканала вносили заведомо ложные данные в информационную базу предприятия, которые позволяли выдавать разрешения на техническое присоединение. Обыски и задержания по этим эпизодам продолжаются.

    Подробнее о том, что застройщики всё же решились рассказать о своих трениях с Водоканалом, читайте в материале Виктора Смирнова на 47news.

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