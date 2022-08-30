ЛСР подал иск к Водоканалу из-за задержки с подключением дома. Проблему подтверждают и другие застройщики

«ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад» подал иск к Водоканалу Санкт-Петербурга из-за ситуации на Петровском острове. Как сообщает 47news, застройщик требует исполнить условия договора на подключение нового дома к сетям, который заключили еще 5 лет назад.



По данным издания, с аналогичными проблемами — и в части самого подключения, и в части документального оформления — сталкиваются и другие застройщики. Сами они не настроены портить отношения с монополистом и отпугивать покупателей, так что комментарии дают крайне дипломатичные (за редким исключением). Однако справочная информация от компаний, предоставленная в отраслевую ассоциацию, подтверждает переносы сроков.

